2025-02-24 18:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاجكشفت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الإثنين، عن مشاريع جديدة تحقق إيرادات تفوق الـ150 مليار دولار سنويًا، فيما أشارت إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبية تقدر بـ 63 مليار دولار.وقالت المتحدثة الرسمية للهيئة الوطنية للاستثمار حنان جاسم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة الوطنية للاستثمار استطاعت على مدى العام ونصف العام الماضي استقطاب رؤوس أموال أجنبية تقدر بـ (63) مليار دولار سواء عن طريق الاستثمار المباشر أو من خلال منح الإجازات الاستثمارية إلى جانب استثمارات محلية بمقدار(27) مليار دولار"، لافتة إلى، أن "هذا الرقم لم يتحقق على الساحة الاقتصادية في العراق منذ ما يقارب الـ(20) عامًا كما لم يتحقق في الهيئة منذ تأسيسها وحتى العام 2022".وأضافت، أن "هذا يمثل خريطة طريق لما سيتم تنفيذه من مشاريع خلال العام 2025 والسنوات المقبلة كما يصب في أهداف الاستثمار بجذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تعمل الهيئة حاليًا على عدد من الملفات الاستثمارية التي يؤمل تنفيذها خلال العام 2025 والتي تمثل محاور مهمة لخطط الهيئة ومن أبرزها:1. مشروع وحدة معالجة النفايات وتوليد الكهرباء الذي تم منح الإجازة الاستثمارية الخاصة به إلى شركة شنغهاي الصينية بطاقة يومية (3000) طن من النفايات الصلبة وتأمين (100) ميغاواط كهرباءومن المؤمل المباشرة بإنجاز المرحلة الثانية منه في منطقة أبي غريب قريبًا.2. اكتمال دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع (طريق التنمية الالكتروني) الكيبل الضوئي ومركز البيانات الأول من نوعه والذي من الممكن في مرحلته الأولى أن يدعم موازنة الدولة بما يقدر بـ (12) مليار دولار سنويًا بالشراكة مع المستثمرين الذين يتحملون الكلفة الأكبر بالتوازي مع بناء منظومة تصدير نفط جديدة وفتح منفذ بحري جديد لتصدير النفط العراقي عبر البحر الأبيض المتوسط وعلى كل من سوريا ولبنان حيث تم استحصال موافقات الحكومات السابقة على المشروعين، حيث يقدر الإيراد المتوقع عن منظومة أنبوب النفط العراقي الجديد (25 مليار دولار) سنويًا جميعها مستحصلة الموافقات والنقاشات مع دول الجوار، وهو مشروع جيوسياسي بامتياز للعراق، هذا ويبلغ حجم التجارة العالمية للكيبلات الضوئية بحدود 10 تريليونات دولار.3. من المؤمل استكمال دراسة الجدوى الخاصة باستثمار رمال السيليكا في العراق عالية النقاوة 98٪ والداخلة في صناعة أشباه الموصلات ومن الممكن أن ترفد الموازنة العامة بمبالغ كبيرة تصل إلى (100) مليار دولار سنويًا حيث يبلغ حجم التجارة العالمية لأشباه الموصلات المتضمن من رمال السيليكا النقية بحدود (202) مليار دولار موزعة بين ست دول هي ( أمريكا، روسيا، الصين، اليابان، كوريا الشمالية، تايوان).4. ضمن خطة الهيئة اكتمال دراسة الجدوى لأول مشروع طاقة للرياح في العراق (500) ميغاواط.5. متجهون لبعض براءات الاختراع التي يمكن إنجازها داخل العراق والكفيلة بتحويل الأراضي الصحراوية إلى أراضٍ خضراء وبما يصب في جهود الأمن الغذائي والبيئي".