عناق أخير للشتاء.. العراق يترقب أشد أيامه برودة منذ عقود (تفاصيل)

2025-02-24 18:45:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، من انخفاض كبير جداً في درجات الحرارة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بحسب التوقعات فإن بلوغ موجة البرد شدتها سيكون اليوم الاثنين وقد تكون الليلة المقبلة هي الأبرد وقد تسجل درجات الحرارة فجر الغد الثلاثاء (صفر مئوية) في أغلب المحافظات الوسطى والجنوبية ودون الصفر في أغلب المدن الشمالية والغربية"، مبينا: "أما معدلات الحرارة نهاراً ستبقى عند 8 - 13 مئوية أثناء أوقات النهار".

وأضاف، أنه "ستستمر الأجواء في ذروتها تحت البرد القاسي خلال اليومين المقبلين، وتضعف الموجة قليلاً بدءًا من نهار الخميس المقبل، لتسجل تراجعا طفيفا بمقدار درجتين مئويتين"، لافتا إلى أن "هذه الموجة تعتبر الأقوى منذ عقود كونها تأتي في وقت متأخر من الفصل الشتوي".

وختم الراصد الجوي قوله، إن "عودة الأمطار والدفء إلى مناطق البلاد ستكون مطلع شهر آذار المقبل".

على مر التاريخ، شهد العراق العديد من موجات البرد القاسية التي شكلت تحديات كبيرة للسكان والمزارعين، غير أن الموجات التي تضرب البلاد حاليا تعتبر استثنائية من حيث شدتها، حيث تأتي في وقت متأخر من فصل الشتاء، ما يجعلها من أقوى الحالات المناخية التي سجلها العراق في العقود الأخيرة، وفق الأرصاد الجوية.