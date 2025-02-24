2025-02-24 19:18:07 - المصدر: ايشان

أحدث تطورٍ في الأزمة السورية، هو تهديد الكيان لإدارة الجولاني بأن “إسرائيل لن تسمح للجيش السوري أن يتواجد في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء”، هذا الأمر، أحرج الجولاني أو الشرع، وتسبب بانقسامات بين الفصائل التي تدير الأوضاع في سوريا. الأمور تتجه إلى المزيد من الغموض، فرئيس حكومة الكيان، بنيامين نتنياهو، حذّر دمشق مباشرة، وطالب بـ […]

ظهرت المقالة سوريا الجولاني “تتفكك”.. الكيان يقضم أراضي جديدة وانقسامات بين الفصائل أولاً على ايشان.



