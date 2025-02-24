2025-02-24 19:40:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، (24 شباط 2025)، اجتماعاً خاصاً بشأن تأهيل شارع الرشيد في المرحلة الثالثة من المشروع، بحضور محافظ البنك المركزي وأعضاء رابطة المصارف العراقية، وذلك إكمالاً لجهود الحكومة في إحياء مدينة بغداد التاريخية، بمعالمها وآثارها وشوارعها، وبما يتناسب مع مكانتها كعاصمة للعراق.

وناقش الاجتماع، وفقاً لبيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، "السبل القانونية والمالية التي تسهل تنفيذ المشروع، حيث تم التوصل إلى آلية تضمن تحويل الأموال من البنك المركزي والجهات المتبرعة ومؤسسات الدولة إلى الجهة المنفذة التي تشرف عليها رابطة المصارف العراقية".

وأضاف البيان انه "جرى خلال الاجتماع دراسة طبيعة المهن والحرف الممارسة في شارع الرشيد، والتأكيد على تقديم دراسات بالاتفاق مع أصحاب هذه المهن لوضع أفكار لتطويرها بشكل يتناسب مع وضع الشارع ومكانته بعد تطويره، وتم تكليف اللجنة المعنية لإنجاز هذا الأمر، وكذلك وضع معالجات للمخازن والمحال الكبيرة وإيجاد بدائل لهم".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء "بإنجاز هذه المرحلة من إعادة إعمار شارع الرشيد بوقت قياسي، وفقاً للمواصفات والشروط المحددة" بحسب البيان.