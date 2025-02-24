صلاح الدين تعطل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء في المدارس والجامعات

2025-02-24 19:40:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلنت محافظة صلاح الدين تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس والمعاهد والجامعات داخل المحافظة ليوم غدٍ الثلاثاء 25 شباط 2025، بسبب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.

وبحسب بيان المحافظة، تلقته "بغداد اليوم"، تم تقليص ساعات الدوام الرسمي للدوائر الحكومية أيضا ليبدأ من الساعة 9 صباحًا بدلاً من الساعة 8 صباحًا.

وجاءت هذه القرارات بناءً على التقرير الصادر من دائرة الأنواء الجوية والذي أشار إلى استمرار الظروف الجوية الباردة وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية سلامة الطلبة والمواطنين في ظل هذه الأجواء الصعبة، وفقا للبيان.

ومنذ يومين، تشهد أجواء العراق موجة قطبية حادة تسببت بهطول امطار وثلوج وانجماد أرضي، إضافة الى انخفاض كبير بدرجات الحرارة والتي من المتوقع ان تستمر لغاية الخميس المقبل.

يذكر أن عددا من المحافظات قد عطلت الدوام الرسمي أو قلصته نتيجة لسوء الأحوال الجوية.





