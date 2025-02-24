بعد اشتباك مسلح.. أمن أربيل يلقي القبض على 3 تجار مخدرات

2025-02-24 19:50:13 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت مديرية أمن "آسايش" أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مساءاليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على ثلاثة من تجار المخدرات، بعد اشتباك مسلح معهم.

وذكرتالمديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد التعقب وجمع المعلومات منقبل قواتنا وبعمليتين مختلفتين وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات وبأمرمن قاضي تحقيق آسايش أربيل استطعنا أن نلقي القبض على ثلاثة متهمين هم (ف. ف. ع)، و(ف.م. ف)، و(ح. ط. أ)، أحدهم من خارج إقليم كوردستان".

وبينتأن "الاعتقال تم بعد اشتباك مسلح مع المتهمين وضُبط بحوزتهم كيلو غراماً و800غرام من مادة الكريستال، والمريجوانا، والهيروين، وكمية حبوب مخدرة، مع مسدس غيرمرخص، وبعض أدوات قياس وتعاطي المخدرات"، معبرة عن شكرها "لتعاونالمواطنين الدائم مع مديريتنا في تقديم المعلومات".