2025-02-24 19:50:13 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الأزمات في دهوك ،اليوم الاثنين،توزيع كميات من مادة النفط الأبيض على مخيمات النازحين المنتشرة في المحافظةوالبالغ عددها 15 مخيماً، والتي تضم أكثر من 20 ألف نازح.

وقالمدير الدائرة ديان جعفر لوكالة شفق نيوز، إن "الدائرة وبالتعاون مع منظمةالبارزاني الخيرية خاطبت وزارة الهجرة في بغداد رسمياً لتأمين حصة النازحين منالنفط الأبيض، وتم التوزيع على دفعتين، حيث حصلت كل عائلة على 100 لتر من النفطمجاناً في كل دفعة".

وأضافجعفر، أن "المرحلة الأولى من التوزيع اكتملت، فيما يجري حالياً توزيع الدفعةالثانية وفق جدول زمني يضمن شمول جميع المخيمات".

كماأوضح، أن "حجم المساعدات المقدمة للنازحين لا سيما خلال فصل الشتاء شهدتراجعاً كبيراً من قبل المنظمات الدولية، بسبب استمرار أزمة النزوح لسنوات طويلةمما قلل من حجم الاهتمام الدولي بملفهم الإنساني".

وبالتزامنمع تعرض البلاد إلى موجة برد قارس، يواجه النازحون أوضاعاً معيشية صعبة، وهو مادفع سكان المخيمات في دهوك إلى مناشدة الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية لتقديمالمزيد من الدعم، فيما أكدوا أن الكميات الموزعة من النفط لا تكفي لتدفئةالكرفانات والخيم التي يسكنون فيها والتي تعاني من تسرب المياه والبرودة الشديدة.

وبهذاالصدد تقول آسيا سلو، وهي نازحة تقيم في مخيم الداوودية بناحية بامرني التابعةلقضاء العمادية شمالي دهوك، لوكالة شفق نيوز، إنه "جرى فعلاً توزيع النفط لكنالكمية غير كافية، ونحن في أقصى شمال البلاد حيث البرد قارس جداً ودرجات الحرارةانخفضت إلى ما دون الصفر المئوي"، مطالبة الحكومة بـ"توفير وجبة إضافيةمن النفط لأن الكرفانات، لا توفر أي عزل حراري وأحياناً تتسرب إليها مياه الأمطارمما يزيد من معاناة النازحين"، على حد تعبيرها.

منجانبه، أكد قاسم حسو، لوكالة شفق نيوز، وهو نازح أيضاً يسكن في أحد مخيمات دهوك، أن"أوضاع النازحين تزداد صعوبة بالتزامن مع تقليص المساعدات الدولية".

وتابعحسو بالقول، إنه "منذ سنوات ونحن نعاني من تراجع الدعم الإنساني من قبلالمنظمات الدولية ولم يتبق لنا سوى المساعدات التي تقدمها حكومة إقليم كوردستان،لكنها وحدها لا تكفي، صحيح إننا حصلنا على النفط لكنه لا يغطي حاجتنا طوال الشتاءما يضطرنا أحياناً لشرائه من الأسواق بأسعار مرتفعة وهو عبء إضافي على سكانالمخيمات".

وفيوقت سابق حذرت دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك، من استمرار تدهور الأوضاعالإنسانية للنازحين بالمحافظة، مطالبة الحكومة الاتحادية بالإسراع في توفيراحتياجات الناس في المخيمات.

ويبلغعدد مخيمات النازحين في محافظة دهوك 15 مخيماً، تضم 20 ألفاً و875 عائلة، في حينتقطن 35 ألف أسرة خارج المخيمات في مركز المدينة والأقضيةوالنواحي التابعة لها.