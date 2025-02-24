ضم 7 وزراء.. الحمى القلاعية وميناء الفاو على طاولة اجتماع عراقي رفيع

2025-02-24 20:10:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث المجلس الوزاري للاقتصاد، يوم الاثنين، ميناء الفاو الكبيروالموقف الوبائي للحمى القلاعية إلى جانب تقييم تجربة استخدام آليات الدفع الإلكترونيفي التعاملات في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك الاطلاع على الاستراتيجية الخاصة بالاقتصادغير المنظم في العراق (اقتصاد الظل).

جاء ذلك خلال ترؤس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، الجلسةالسادسة للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراءوزير التخطيط، ووزراء المالية، والتجارة، والزراعة، والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية،والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ونائبرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.

وبحسب بيان للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز، فقد استضاف المجلس مسؤول المشاريعفي ميناء الفاو الكبير ومدير مشروع النفق المغمور لمناقشة سير الأعمال الهندسية فيالمشروع، وتقديم التسهيلات لاستيراد بعض المواد الهندسية التي تعزز خصائص الخرسانةالمسلحة المستخدمة في هياكل القطع الكونكريتية، واستثنائها من إجازة الاستيراد. وقررالمجلس أخذ رأي وزارة البيئة فيما يخص بعض المواد الكيميائية المستخدمة في أعمال الهندسةالمدنية ومدى تأثيرها على البيئة.

كما استضاف المجلس مدير عام تقنيات المعلومات والمدفوعات في البنك المركزيالعراقي لتقييم تجربة استخدام آليات الدفع الإلكتروني في التعاملات في القطاعين الحكوميوالخاص. وأكد المجلس على ضرورة المضي في هذه التجربة المهمة وتوسيعها لتشمل جميع التعاملاتالمالية والمدفوعات للفعاليات الاقتصادية كافة، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بهذاالخصوص.

واطلع المجلس على الاستراتيجية الخاصة بالاقتصاد غير المنظم في العراق(اقتصاد الظل)، المقدمة من قبل مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضمنت الدراسةعدة محاور تناولت مفهوم وهيكلة وخصائص اقتصاد الظل، وأسباب وجوده، ومؤشراته، وآثارهالاقتصادية، بالإضافة إلى المقترحات لمعالجة اقتصاد الظل ودمجه بالاقتصاد الرسمي، والتحدياتالمصاحبة لتلك المقترحات. وقرر المجلس التوصية إلى مجلس الوزراء باعتماد تلك الاستراتيجيةلأهميتها.

كما قدم وزير الزراعة شرحاً موجزاً عن الواقع البيئي والصحي للمواشي فيالعراق، واستعرض الموقف الوبائي للحمى القلاعية في المناطق المتأثرة. وأشار الوزيرإلى أن الوباء انحصر بشكل كبير في مناطق الفضيلية والنهروان، وأن الفرق الصحية الزراعيةمستمرة في عمليات الكشف والفحص والمعالجة، مع توفير اللقاحات والعلاجات الضرورية للسيطرةعلى هذا المرض. وشدد على أنه لا توجد أي إصابات بشرية نتيجة استخدام اللحوم أو المنتجاتالحيوانية. وأيد المجلس إجراءات وزارة الزراعة بهذا الخصوص، مطمئنًا الشارع العراقيبأن هذا المرض لا ينتقل إلى البشر، بحسب ما جاء في البيان.