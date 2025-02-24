تجربة تناول طعام شرق أوسطية استثنائية في "سويل" دبي

2025-02-24 20:19:42 - المصدر: سويل

دبي-الإمارات العربية المتحدة (الإثنين 24 فبراير 2025): يتمتع "سويل"، أحدث مطاعم حي دبي للتصميم (D3) والمتخصص في تقديم مأكولات شرق أوسطية عصرية، بحضور لافت في المنطقة، من خلال تقديم تجربة تناول طعام فريدة، تجمع بين الأطباق الشرق أوسطية الكلاسيكية الشهيرة وإضافة لمسات مبتكرة على وصفات مستوحاة من المطبخين الإيراني واللبناني تحديداً.

يقدم "سويل" هذه الأصناف المبتكرة في ديكورات أنيقة، تتجلى في كل زاوية من أرجائه لمسات الفن والموضة، ولا يقتصر المطعم على كونه مطعماً تقليدياً، بل يتعداه ليصبح بمثابة احتفالٍ مُكرَّس لثقافة الطهي، باعتبارها واحدة من أشكال الفنون التي تستحق التقدير.

بفضل دمج العناصر المحلية، يتحول المكان إلى وجهة تجريبية استثنائية تتداخل فيها عناصر التراث الأصيل مع الضيافة العريقة وفنون الطهي المتميزة، وفي فترات ما بعد الظهيرة، تُقدم أباريق الشاي الإيرانية، المصنوعة على أيدي الحرفيين المهرة، شاي الزعفران العطري بينما تُزين قطع السجاد الإيرانية ذات النقوش البديعة جدران المكان، لتُضفي لمسةً من الأصالة على التصميم المعاصر لترتيبات تناول الطعام. ويُضيف التنور نكهة مميزة على أطباق المناقيش الطازجة التي تُعَدّ في المكان نفسه، وتُخبَز أنواع الخبز العربي والإيراني يومياً داخل أروقة المطعم، لإضفاء المزيد من اللمسات الأصيلة على تجربة تناول الطعام.

وانطلاقاً من رؤية المطعم كمركز للتواصل الاجتماعي، وليس مجرد مكان لتناول الطعام، يخلق مطعم "سويل" أجواءً منزلية مريحة ومثالية للترحيب بجميع التجمعات، سواء كانت للاستمتاع بوجبة إفطار سريعة، أو قضاء وقت ممتع في جلسة شاي ما بعد الظهيرة الفاخر، أو تناول مأدبة من أشهى المشويات.

ويقول سلمان تهامتان، مدير عام "سويل": إننا في (سويل) لا يتوقف شغفنا عند تقديم أشهى الأطباق، بل نسعى جاهدين لخلق تجربة فريدة، حيث يشعر ضيوفنا وكأنهم بين أفراد عائلتهم، ونحرص على تقديم خدمة عالمية المستوى بكل حفاوة وترحاب".

ويضيف: "طموحنا أن يصبح مطعم (سويل) وجهة فريدة، تتجاوز مفهوم المطعم التقليدي، ليكون ملتقى لسكان المنطقة، حيث يتعرفون على الحرف المحلية، والأزياء، والموسيقى، ويستمتعون بأنشطة عائلية مميزة، تجعلنا مختلفين عن أي مكان آخر في قلب حي دبي للتصميم (D3)".

وجبة إفطار رمضانية بقائمة مُحدَّدة

تبدأ تجربة الإفطار في "سويل" بحساء يومي، يليه سبعة مقبلات، تتضمن تشكيلة من ثلاثة أطباق باردة وأربعة أطباق ساخنة، تشمل الحمص، و"بوراني"، وفطائر مشكلة، و"ميرزا قاسمي"، و"بطاطا حرة". يمكن للضيوف الاختيار بين طبق المشاوي المشكلة أو طبق يومي متنوع، يُقدَّمان مع أرز عطري، وتكتمل الوجبة بالمشروبات الرمضانية التقليدية مثل "فيمتو"، والجلاب، وقمر الدين، وشراب اللبن الفوار "دوغ"، وتُختتم بحلوى الكنافة الخاصة بالمطعم.

أسعار الإفطار الرمضاني:

135 درهم للشخص الواحد (شخصان على الأقل).

للشخص الواحد (شخصان على الأقل). 70 درهم للأطفال من 7 إلى 11 سنة.

للأطفال من 7 إلى 11 سنة. مجاناً للأطفال دون 6 سنوات.

غداء نهاية الأسبوع الجديد بقائمة محدَّدة

يدعوكم مطعم "سويل" لتذوق تشكيلة نكهات غنية في غداء نهاية الأسبوع الجديد في أيام السبت والأحد بسعر 129 درهم للفرد، وتبدأ تجربة تناول الطعام بحساء اليوم الساخن، يليه ستة أنواع من المقبلات، تتكون من أربعة أطباق باردة وطبقين ساخنين، ويمكن للضيوف الاستمتاع بأشهى الأطباق الشرق أوسطية مثل الفتوش، وسلطة "شيرازي"، والحمص أو المتبل، و"بوراني" السبانخ، و"كشك بادمجان" أو "ميرزا"، و"بطاطا حرة".

ويُتيح الطبق الرئيسي لضيوفنا الاختيار بين طبق المشاوي المشكلة، الذي يضم كباب "كوبيده" الإيراني المعدّ منزلياً، ومكعبات لحم الضأن الطرية، و"شيش طاووق" بوصفة المطعم الخاصة، أو طبق اليوم المميز الذي يتغير شهرياً وفقاً للمكونات الموسمية، إضافة إلى شرب كميات غير محدودة من الشاي الإيراني والماء. وفي الختام، يمكن للضيوف تذوق مجموعة من الحلويات الإيرانية واللبنانية، خاصة المهلبية والكنافة التي يشتهر بها المطعم.

إبداعات شرق أوسطية في قائمة طعام واحدة

تحتفي قائمة طعام "سويل" بتقاليد الطهي الغنية في المطبخين الإيراني واللبناني من خلال تشكيلة واسعة من الأطباق، تتميز بنكهاتها الأصيلة والنفَّاذة مع لمسة عصرية مبتكرة.

تشكيلة فطور مميزة: استمتعوا بطبق بيض "بينيديكت" بالزعفران، الأول من نوعه في دبي، والأطباق المُشبِعة مثل الشكشوكة، والفول المدمس، وطبق فول "سويل"، التي تم إعدادها بعناية فائقة لإرضاء محبي الطعام التقليدي والذواقة .

استمتعوا بطبق بيض "بينيديكت" بالزعفران، الأول من نوعه في دبي، والأطباق المُشبِعة مثل الشكشوكة، والفول المدمس، وطبق فول "سويل"، التي تم إعدادها بعناية فائقة لإرضاء محبي الطعام التقليدي والذواقة تشكيلة المقبلات : مزيج من المقبلات الباردة والساخنة بنكهات متنوعة مثل الحمص البيروتي، و"بابا غنوج"، والسجق، و"روبيان بروفنسال"، وأطباق تقليدية أصيلة مثل "كشك الباذمجان"، واللبن بالخيار، و"ميرزا قاسمي ."

: مزيج من المقبلات الباردة والساخنة بنكهات متنوعة مثل الحمص البيروتي، و"بابا غنوج"، والسجق، و"روبيان بروفنسال"، وأطباق تقليدية أصيلة مثل "كشك الباذمجان"، واللبن بالخيار، و"ميرزا قاسمي أطباق رئيسية مميزة: مجموعة مختارة من الأطباق المطهية على الطريقة المنزلية مثل الكبة باللبن، وملوخية الدجاج، و"شيش برك"، وأطباق إيرانية كلاسيكية أصيلة مثل "خوريشت قيمه"، و"فسنجان"، و"خوريشت بامية"، و"باغاتي بولو غاردان"، و"سابزي بولو با ماهي" .

مجموعة مختارة من الأطباق المطهية على الطريقة المنزلية مثل الكبة باللبن، وملوخية الدجاج، و"شيش برك"، وأطباق إيرانية كلاسيكية أصيلة مثل "خوريشت قيمه"، و"فسنجان"، و"خوريشت بامية"، و"باغاتي بولو غاردان"، و"سابزي بولو با ماهي" مشاوي مميزة ومُتبلة على الفحم: مجموعة متنوعة من المشويات الشهية مثل قطع لحم الضأن الطرية، وطبق "شيش طاووق"، و"كباب خشخاش"، وطبق "سويل" للمشاوي المشكلة المميز، وأطباق بنكهة الزعفران، بما فيها "زعفران تشيلو كوبيده"، و"زعفران جوجيه كباب"، و"سويل شاه كباب"، وكلها معدَّة بنكهات الشواء الشرق أوسطية الجريئة والمدخنة .

وتتكامل قائمة مشروبات "سويل" الواسعة مع قائمة الطعام، وتشمل القهوة التركية، والقهوة العربية، والشاي الإيراني، والمشروبات العصرية المستوحاة من التقليدية مثل "في 60" (V60)، ولاتيه الزعفران المثلج. ويمكن لمحبي المشروبات المنعشة تجربة مشروب "الحالم الإيراني" (خیار سکانجابین)، و"جواهر إيران" (الزعفران والليمون مع بذور الريحان)، والتي تقدم نكهات تقليدية إيرانية منعشة.

لتجمعاتكم العائلية وأوقاتكم المميزة مع الأصدقاء، تأخذكم قوائم طعام "سويل" المعدَّة بعناية فائقة إلى تجربة تناول طعام تجمع بين أصالة وتقاليد الماضي والنكهات العصرية المبتكرة.