رئيس الوزراء يوجه بإنجاز المرحلة الثالثة من إعادة إعمار شارع الرشيد بوقت قياسي

2025-02-24 20:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، بإنجاز المرحلة الثالثة من إعادة إعمار شارع الرشيد بوقت قياسي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خاصاً بشأن تأهيل شارع الرشيد في المرحلة الثالثة من المشروع، بحضور محافظ البنك المركزي وأعضاء رابطة المصارف العراقية، وذلك إكمالاً لجهود الحكومة في إحياء مدينة بغداد التاريخية، بمعالمها وآثارها وشوارعها، وبما يتناسب مع مكانتها كعاصمة للعراق".

وأضاف البيان، أن" الاجتماع ناقش السبل القانونية والمالية التي تسهل تنفيذ المشروع، حيث تم التوصل إلى آلية تضمن تحويل الأموال من البنك المركزي والجهات المتبرعة ومؤسسات الدولة إلى الجهة المنفذة التي تشرف عليها رابطة المصارف العراقية".

وأشار الى أنه "جرت خلال الاجتماع دراسة طبيعة المهن والحرف الممارسة في شارع الرشيد، والتأكيد على تقديم دراسات بالاتفاق مع أصحاب هذه المهن لوضع أفكار لتطويرها بشكل يتناسب مع وضع الشارع ومكانته بعد تطويره، وتم تكليف اللجنة المعنية لإنجاز هذا الأمر، وكذلك وضع معالجات للمخازن والمحال الكبيرة وإيجاد بدائل لهم".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء- بحسب البيان- "بإنجاز هذه المرحلة من إعادة إعمار شارع الرشيد بوقت قياسي، وفقاً للمواصفات والشروط المحددة".