جني أرباح سريع يعيد المؤشر السعودي للخسارة

2025-02-24 21:00:10 - المصدر: اندبندنت عربية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) متراجعاً 77 نقطة ليقفل عند مستوى 31397 نقطة. (اندبندنت عربية)

عاد مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال أولى الجلسات الأسبوعية بعد إجازة يوم التأسيس للمنطقة الحمراء وأغلق متراجعاً 69 نقطة بـ 0.6 في المئة ليقفل عند مستوى 12319 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال (1.87 مليار دولار)، إذ بلغت كمية الأسهم المتداولة 255 مليون سهم سجلت فيها أسهم 51 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 189 شركة على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) متراجعاً 77 نقطة ليقفل عند مستوى 31397 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 43 مليون ريال (11.47 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4.5 مليون سهم.

تراجع "أرامكو"

وأوضح الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد أن جني أرباح سريع أفقد المؤشر مكاسبه التي سجلها خلال الجلسة الماضية وسط ضغط قوي من القطاعين الرئيسين، الطاقة والمواد الأساس، إذ تراجع سهم "أرامكو السعودية" اثنين في المئة عند 27.20 ريال (7.25 دولار) وسط تداولات بلغت نحو 20 مليون سهم وبقيمة تجاوزت 540 مليون ريال (144 مليون دولار).

وكانت أسعار النفط سجلت استقراراً وسط ترقب المستثمرين لتطورات الإمدادات النفطية، ولا سيما مع توقعات باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق.

وسجّل خام "برنت" ارتفاعاً إلى 74.56 دولار للبرميل، فيما صعد خام "غرب تكساس الوسيط الأميركي" ليبلغ 70.51 دولار للبرميل، وكان الخامان القياسيان قد خسرا أكثر من دولارين للبرميل خلال تعاملات الجمعة الماضية، إذ سجل "برنت" تراجعاً أسبوعياً بـ 0.4 في المئة، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 0.5 في المئة.

تراجع معظم القطاعات

وأضاف الرشيد أن جميع القطاعات شهدت تراجعاً باستثناء الاتصالات والمرافق العامة والمنتجات المنزلية والشخصية، مبيناً أن القطاع المواد الأساس تراجع بأقل من اثنين في المئة، وهبط سهم "نادك" ستة في المئة عند 25.45 ريال (6.79 دولار)، وأغلق سهما "الاستثمار" و"لجام للرياضة" عند 14.94 ريال (3.98 دولار) و158 ريالاً (42.13 دولار) وبتراجع اثنين في المئة لكل منهما عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

من جانب آخر أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 9.27 نقطة بلغت 0.11 في المئة ليبلغ مستوى 8101.19 نقطة، وجرى خلال الجلسة تداول 340.2 مليون سهم عبر 19887 صفقة نقدية بقيمة 96.5 مليون دينار (297.2 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 36.70 نقطة بـ 0.50 في المئة ليبلغ مستوى 7334.85 نقطة من خلال تداول 165.9 مليون سهم عبر 8761 صفقة نقدية بقيمة 27.8 مليون دينار (85.6 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 2.80 نقطة بـ 0.03 في المئة ليبلغ مستوى 8693.06 نقطة من خلال تداول 174.2 مليون سهم عبر 11126 صفقة بقيمة 68.6 مليون دينار (211.2 مليون دولار).

وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر "رئيسي 50" نحو 55.53 نقطة بـ 0.76 في المئة ليبلغ مستوى 7386.30 نقطة من خلال تداول 133.3 مليون سهم عبر 6622 صفقة نقدية بقيمة 23.8 مليون دينار (73.3 مليون دولار).

مؤشر الدوحة يرتفع 0.23 في المئة

وفي الدوحة أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته مرتفعاً بواقع 24.88 نقطة، أي 0.23 في المئة، ليصل إلى مستوى 10665.97 نقطة، وجرى خلال الجلسة تداول 195 مليون سهم بقيمة 595.102 مليون ريال (163.15 مليون دولار) نتيجة تنفيذ 18284 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت أسهم تسع شركات بينما انخفضت أسهم 40 شركة أخرى وحافظت ثلاث شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق بنهاية جلسة التداول 622.298 مليار ريال (170.61 مليار دولار) مقارنة بـ 622.816 مليار ريال (170.75 مليار دولار)، خلال الجلسة السابقة.

انخفاض في مسقط

وأغلق مؤشر بورصة "مسقط 30" عند مستوى 4428.17 نقطة منخفضاً 26.6 نقطة وبـ 0.60 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 4454.81 نقطة، وبلغت قيمة التداول 2.733 مليون ريال عُماني (7.10 مليون دولار) منخفضة 9.1 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 3 ملايين ريال عُماني (7.79 مليون دولار).

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت 0.053 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 27.27 مليار ريال عُماني (70.83 مليار دولار).

صعود في المنامة

وفي المنامة أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1.949.79 نقطة بارتفاع 6.36 نقطة عن معدل الإقفال السابق مدعوماً بارتفاع مؤشر قطاع المال وقطاع الصناعات، فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 806.88 نقطة مسجلاً ارتفاعاً قدره 12.65 نقطة مقارنة بمعدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.395.372 سهماً بقيمة إجمالية مقدارها 348.566 دينار بحريني (924.97 ألف دولار) جرى تنفيذها من خلال 76 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين على أسهم قطاع المال إذ بلغت قيمة تداولاته 64.87 في المئة من إجمال قيمة الأوراق المالية المتداولة.

تراجع السوق في أبوظبي

إلى ذلك أقفل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات جلسته على انخفاض 0.2 في المئة عند مستوى 9595 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.765 مليار درهم (480.55 مليون دولار)، ومن أصل 92 شركة انخفضت أسهم 46 بينما ارتفعت أسهم 32 وبقيت 14 على ثبات.

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وأقفل سهم "ملتيبلاي" منخفضاً 1.0 في المئة بتداولات قاربت 21 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "الدار العقارية" 1.7 في المئة بتداولات تجاوزت 21 مليون سهم، وانخفض سهم "لولو للتجزئة" 3.4 في المئة بتداولات قاربت 18 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "بروج بي إل سي" 2.8 في المئة بتداولات تجاوزت 14 مليون سهم، وكان أكثر الأسهم تداولاً "أدنوك للغاز" الذي جاء منخفضاً ستة في المئة بتداولات تجاوزت 196 مليون سهم.

انخفاض في أسهم دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي تداولات أولى جلسات الأسبوع على انخفاض 0.5 في المئة عند مستوى 5335 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 624 مليون درهم (169.89 مليون دولار)، وارتفعت أسهم 11 شركة من أصل 51 بينما انخفضت أسهم 31 أخرى وبقيت تسع شركات على ثبات.

وأقفل سهم "إعمار العقارية" منخفضاً 0.25 في المئة بتداولات تجاوزت 12 مليون سهم، بينما ارتفع السهم 1.7 في المئة بتداولات قاربت 76 مليون سهم، وارتفع سهم "طلبات" 1.3 في المئة بتداولات قاربت 53 مليون سهم، بينما انخفض سهم "الاتحاد العقارية" 1.7 في المئة بتداولات قاربت 49 مليون سهم، وارتفع سهم "دريك أند سكل إنترناشيونال" 1.7 في المئة بتداولات قاربت 76 مليون سهم.



