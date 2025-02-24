2025-02-24 21:15:12 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين، عن جهود تبذلها وزارة الخارجيةالعراقية لمنع إصدار عقوبات أميركية ضد العراق، تشمل شركات وأسماء قيادات في هيئةالحشد الشعبي.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، إن "عقوبات أميركيةقد تصدر قريباً وستطال قائمة بأسماء شخصيات سياسية لديها فصائل مسلحة".

وأوضح،أن "القائمة تتضمن أكثر من عشرة أسماء بعضها من قيادات الحشد الشعبي وأخرىمعروفة ولها شراكات مع قوى سياسية مهمة"، موضحاً أن "الوضع مع الولاياتالمتحدة قد يتجه للتصعيد، والهدف هو السيطرة على حركة الأموال في العراق ولتحجيم وإٔضعافما تسميهم الأدارة الأميركية بأذرع إيران وإيقاف إمداد طهران بالعملة الصعبة عنطريق وسطاء".

وأشارالمصدر، إلى "وجود ثلاث شركات مالية وثلاث شركات نقل تعمل جميعها ضمن الأسطولالنفطي العراقي ستكون أيضاً على القائمة السوداء، من أجل الضغط وإيقاف تهريبالعملة والنفط باتجاه إيران".

وفي16 من الشهر الجاري كشف مصدر حكومي عراقي مسؤول، لوكالة شفق نيوز عن تلقي الجهاتالحكومية العراقية بلاغاً رسمياً بفرض عقوبات أميركية على خمسة مصارف عراقيةجديدة، لتورطها بعمليات تحويل مالي غير شرعية داخل العراق وخارجه.

وأشارالمصدر في وقتها إلى أن العراق تلقى أيضاً بلاغاً بأن قراراً أميركياً صدر بمنعاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني كافة في الخارج، خلال الشهرين المقبلين، كخطوةلمنع تهريب العملة إلى الخارج عبر تلك البطاقات بعد رصد تحركات مالية مشبوهة منقبل الفريق الأميركي المتخصص في متابعة التحركات المالية داخل العراق.

ويرىمراقبون أن العقوبات الأميركية على إيران ستؤثر على العراق الذي يعد أحد أهمالبوابات الاقتصادية لإيران، لكن قد تكون تلك العقوبات الهدف منها دفع إيرانللذهاب إلى طاولة المفاوضات أكثر منها رغبة في تأزيم الموقف.

وآخرتلك العقوبات إلغاء ترامب، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز منإيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على طهران.

وأعلنتوزارة الخارجية الأميركية اليوم الاثنين، عن معاقبة 16 كياناً وسفينة لتورطها فيصناعة النفط والبتروكيمياويات الإيرانية.

كمافرضت وزارة الخارجية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوباتمتزامنة على 22 شخصاً وحددت 13 سفينة كممتلكات محظورة لتورطها في صناعةالنفط الإيرانية.