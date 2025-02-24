"رسالة تحذير" أميركية لبغداد.. 10 قادة بالحشد وشركات ضمن قائمة عقوبات
شفقنيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين، عن جهود تبذلها وزارة الخارجيةالعراقية لمنع إصدار عقوبات أميركية ضد العراق، تشمل شركات وأسماء قيادات في هيئةالحشد الشعبي.
وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، إن "عقوبات أميركيةقد تصدر قريباً وستطال قائمة بأسماء شخصيات سياسية لديها فصائل مسلحة".
وأوضح،أن "القائمة تتضمن أكثر من عشرة أسماء بعضها من قيادات الحشد الشعبي وأخرىمعروفة ولها شراكات مع قوى سياسية مهمة"، موضحاً أن "الوضع مع الولاياتالمتحدة قد يتجه للتصعيد، والهدف هو السيطرة على حركة الأموال في العراق ولتحجيم وإٔضعافما تسميهم الأدارة الأميركية بأذرع إيران وإيقاف إمداد طهران بالعملة الصعبة عنطريق وسطاء".
وأشارالمصدر، إلى "وجود ثلاث شركات مالية وثلاث شركات نقل تعمل جميعها ضمن الأسطولالنفطي العراقي ستكون أيضاً على القائمة السوداء، من أجل الضغط وإيقاف تهريبالعملة والنفط باتجاه إيران".
وفي16 من الشهر الجاري كشف مصدر حكومي عراقي مسؤول، لوكالة شفق نيوز عن تلقي الجهاتالحكومية العراقية بلاغاً رسمياً بفرض عقوبات أميركية على خمسة مصارف عراقيةجديدة، لتورطها بعمليات تحويل مالي غير شرعية داخل العراق وخارجه.
وأشارالمصدر في وقتها إلى أن العراق تلقى أيضاً بلاغاً بأن قراراً أميركياً صدر بمنعاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني كافة في الخارج، خلال الشهرين المقبلين، كخطوةلمنع تهريب العملة إلى الخارج عبر تلك البطاقات بعد رصد تحركات مالية مشبوهة منقبل الفريق الأميركي المتخصص في متابعة التحركات المالية داخل العراق.
ويرىمراقبون أن العقوبات الأميركية على إيران ستؤثر على العراق الذي يعد أحد أهمالبوابات الاقتصادية لإيران، لكن قد تكون تلك العقوبات الهدف منها دفع إيرانللذهاب إلى طاولة المفاوضات أكثر منها رغبة في تأزيم الموقف.
وآخرتلك العقوبات إلغاء ترامب، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز منإيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على طهران.
وأعلنتوزارة الخارجية الأميركية اليوم الاثنين، عن معاقبة 16 كياناً وسفينة لتورطها فيصناعة النفط والبتروكيمياويات الإيرانية.
كمافرضت وزارة الخارجية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوباتمتزامنة على 22 شخصاً وحددت 13 سفينة كممتلكات محظورة لتورطها في صناعةالنفط الإيرانية.