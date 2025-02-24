وزير بعهد صدام يشعل جدلاً وبرلمانية تحذر: لن نسمح للسوداني بإعادة البعث (وثيقة)
شفقنيوز/ أثارت تسريبات تحدثت عن تعيين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لوزيرالزراعة الأسبق في عهد النظام السابق "عبد الإله حميد التكريتي" بمنصبمستشار للشؤون الزراعية، انقساماً سياسياً حاداً.
وبهذاالصدد قالت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، نيسان الزاير، في منشور لها تابعته وكالةشفق نيوز، إن "هيئة المساءلة والعدالة تجاهلت موضوع وزير الزراعة البعثيولم تجب على كتابي المرسل إليها بتاريخ 9/12/2024 بخصوص ملفه الحزبي ولكنها أجابتبعد سؤالنا البرلماني إليها بتاريخ 25/2/2025".
وبينتالزاير، أن "الهيئة وعلى الرغم من أهمية الموضوع وخطورته إلا أنها فضلتالتماهل والسكوت لعدة أسابيع على الرغم من أن النظام الداخلي لمجلس النواب يحتمعليها الإجابة خلال أسبوعين فقط".
وشددتعضو لجنة حقوق الإنسان النيابية على "ضرورة محاسبة أي جهة تتساهل أو تغضالطرف عن عودة البعثيين للسلطة مرة أخرى".
لكنوبالمقابل حصلت وكالة شفق نيوز على وثائق صادرة من الهيئة الوطنية العلياللمساءلة والعدالة وتحمل توقيع رئيسها باسم محمد یونس، وهو ما يظهر أنه رد منالمؤسسة الحكومية على كتاب البرلمانية بشأن الوزير الأسبق.
ووفقاًلما جاء في رد الهيئة، فإن "التكريتي شغل منصب وزير الزراعة في زمن النظامالبائد عام 2000 لغاية سقوط النظام، وكذلك شغل منصب وزير التجارة وكالة عام 2001،كما ورد اسمه ضمن أسماء الرفاق المتدربين أعضاء قيادة قطر العراق والرفاق والوزراءوالمستشارين ومن هم بدرجة وزير، كما شغل منصب رئيس ديوان الرئاسة المنحلوكالة".
وأشارتالوثائق إلى أنه "تم شمول التكريتي سابقاً بقرار حجز العقارات رقم 88 لسنة 2003 الملغى حسب الكتاب المرقم ل.ن. ح/ 726/ 16 في 13/1/2016، فضلاً عن شموله بإجراءات الهيئة وفقاً لأحكامالمادة 6 سادساً من قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 كونه بدرجة (لا يسمح لأعضاءالفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلسالقضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية)".
وتظهرالسيرة الذاتية لوزير الزراعة الأسبق عبد الإله حميد محمد التكريتي بأنه حاصلعلى شهادة الدكتوراه في العلوم الزراعية من بلغاريا، وكان مديراً لمركز "إباء"للأبحاث الزراعية عند تأسيسه، وهو يقيم حالياً في الإمارات العربية المتحدة،وهو مستشار أول في شركة "جنان" للاستثمار الزراعي في أبو ظبي.