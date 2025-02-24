2025-02-24 21:15:12 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أثارت تسريبات تحدثت عن تعيين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لوزيرالزراعة الأسبق في عهد النظام السابق "عبد الإله حميد التكريتي" بمنصبمستشار للشؤون الزراعية، انقساماً سياسياً حاداً.

وبهذاالصدد قالت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، نيسان الزاير، في منشور لها تابعته وكالةشفق نيوز، إن "هيئة المساءلة والعدالة تجاهلت موضوع وزير الزراعة البعثيولم تجب على كتابي المرسل إليها بتاريخ 9/12/2024 بخصوص ملفه الحزبي ولكنها أجابتبعد سؤالنا البرلماني إليها بتاريخ 25/2/2025".

وبينتالزاير، أن "الهيئة وعلى الرغم من أهمية الموضوع وخطورته إلا أنها فضلتالتماهل والسكوت لعدة أسابيع على الرغم من أن النظام الداخلي لمجلس النواب يحتمعليها الإجابة خلال أسبوعين فقط".

وشددتعضو لجنة حقوق الإنسان النيابية على "ضرورة محاسبة أي جهة تتساهل أو تغضالطرف عن عودة البعثيين للسلطة مرة أخرى".

لكنوبالمقابل حصلت وكالة شفق نيوز على وثائق صادرة من الهيئة الوطنية العلياللمساءلة والعدالة وتحمل توقيع رئيسها باسم محمد یونس، وهو ما يظهر أنه رد منالمؤسسة الحكومية على كتاب البرلمانية بشأن الوزير الأسبق.

ووفقاًلما جاء في رد الهيئة، فإن "التكريتي شغل منصب وزير الزراعة في زمن النظامالبائد عام 2000 لغاية سقوط النظام، وكذلك شغل منصب وزير التجارة وكالة عام 2001،كما ورد اسمه ضمن أسماء الرفاق المتدربين أعضاء قيادة قطر العراق والرفاق والوزراءوالمستشارين ومن هم بدرجة وزير، كما شغل منصب رئيس ديوان الرئاسة المنحلوكالة".

وأشارتالوثائق إلى أنه "تم شمول التكريتي سابقاً بقرار حجز العقارات رقم 88 لسنة 2003 الملغى حسب الكتاب المرقم ل.ن. ح/ 726/ 16 في 13/1/2016، فضلاً عن شموله بإجراءات الهيئة وفقاً لأحكامالمادة 6 سادساً من قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 كونه بدرجة (لا يسمح لأعضاءالفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلسالقضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية)".

وتظهرالسيرة الذاتية لوزير الزراعة الأسبق عبد الإله حميد محمد التكريتي بأنه حاصلعلى شهادة الدكتوراه في العلوم الزراعية من بلغاريا، وكان مديراً لمركز "إباء"للأبحاث الزراعية عند تأسيسه، وهو يقيم حالياً في الإمارات العربية المتحدة،وهو مستشار أول في شركة "جنان" للاستثمار الزراعي في أبو ظبي.