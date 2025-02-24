2025-02-24 21:20:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ذي قار

كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، (24 شباط 2025)، عن تفاصيل جريمة أثارت الرأي العام في محافظة ذي قار، راح ضحيتها طالب مدرسة يبلغ من العمر 13 عامًا إثر شجار في قضاء الرفاعي.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن: "الطالب تعرض للطعن بسكين من قبل شخص آخر خلال مشاجرة، ما أدى إلى مقتله على الفور"، مبينًا أن "دوافع الجريمة جنائية، وأن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية الجاني الذي فرّ إلى جهة مجهولة".

وأضاف، أن "قوات الأمن شكلت فريق تحقيق خاص وداهمت ثلاثة منازل يُشتبه بوجود الجاني فيها، وما زالت العمليات مستمرة لاعتقاله وتقديمه للعدالة"، مشيرًا إلى أن "الانتشار الأمني السريع وتطويق المنطقة أسهما في منع أي رد فعل من قبل ذوي الضحية".



