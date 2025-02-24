منتخب العراق يتأهل لنصف نهائي بطولة كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين

2025-02-24 21:25:14 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تأهل منتخب قدامى العراق لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، لدور نصف نهائيبطولة كأس الخليج الأولى بعد تحقيقه الفوز على نظيره السعودي بهدف دون رد، في إطارالجولة الثالثة من المنافسات.

وجرتالمباراة في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة من مساء اليوم الاثنين، على ملعب جابرالمبارك الحمد في الكويت.

وانتهىالشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل العراق هدفه منركلة جزاء نفذها بنجاح مصطفى كريم في الدقيقة 33، وشهد اللقاء طرد حكم اللقاء لاعبالمنتخب السعودي وليد عبد ربه في الدقيقة 32 لتراكم البطاقات ليكمل المنتخبالسعودي المباراة بعشرة لاعبين.

وكانالمنتخب العراقي قد استهل مشواره في البطولة بفوز على اليمن بهدف دون رد يوم أمسالأول السبت، ثم تعادل سلباً مع البحرين يوم أمس الأحد.