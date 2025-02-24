منتخبنا الوطني لكرة السلة يخسر أمام الأردن في التصفيات الآسيوية

2025-02-24 21:35:04 - المصدر: واع

بغداد - واعخسر منتخبنا الوطني لكرة السلة أمام نظيره الأردني، اليوم الإثنين، بنتيجة 67-73، في المباراة التي استضافتها قاعة الشعب المغلقة، ضمن منافسات النافذة الثالثة للمجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية.وبدأ منتخبنا المباراة بقوة، متقدماً بفارق 17 نقطة في الفترة الأولى، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على هذا التفوق.ونجح المنتخب الأردني في تقليص الفارق إلى 12 نقطة مع نهاية الفترة الثانية، ثم واصل تقدمه ليقلص الفارق إلى 6 نقاط في الفترة الثالثة، ليتمكن من الفوز في الفترة الرابعة بفارق 12 نقطة منهيا المباراة بنتيجة 67/73 نقطة.