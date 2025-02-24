منتخبنا لقدامى اللاعبين يتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج

2025-02-24 21:35:04 - المصدر: واع

بغداد - واعتأهل منتخبنا الوطني لقدامى اللاعبين، اليوم الإثنين، إلى نصف نهائي كأس الخليج.وجاء تأهل المنتخب بعد أن تغلب على نظيره السعودي بهدف وحيد، أحرزه اللاعب مصطفى كريم من ركلة جزاء في الدقيقة 34 من عمر المباراة.