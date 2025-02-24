2025-02-24 21:35:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت مديرية تربية ديالى، اليوم الإثنين، (24 شباط 2025)، عن تعطيل الدوام الرسمي غدًا في المدارس الابتدائية بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة المتوقع.

وبحسب بيان المديرية، تلقته "بغداد اليوم"، يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الوقائية لحماية صحة الطلاب وسلامتهم، خاصةً مع الظروف الجوية الصعبة التي تشهدها المنطقة.

ودعت المديرية أولياء الأمور إلى متابعة أخبار التعليم والتواصل مع المدارس للاطلاع على أي تحديثات إضافية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت محافظتي نينوى وصلاح الدين تعطيل الدوام الرسمي لسوء الأحوال الجوية والتي من المتوقع ان تستمر لغاية الخميس المقبل.

فيما توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، ان تبلغ ذروة الموجة الباردة يوم غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، فيما تكون درجات الحرارة في الصباح بأغلب المدن تحت الصفر المئوي.

وبحسب تقرير للأنواء الجوية، تلقته "بغداد اليوم"، فان "أجواء مستقرة من دون هطولات مطرية لغاية الجمعة، حيث يفرض المرتفع الجوي السيبيري سيطرته على العراق وعموم المنطقة، يرافقه استقرار تام على الأجواء حتى نهاية شباط الجاري".

وأضاف التقرير "متوقع ان تخف شدة الموجة الباردة المؤثرة على البلاد، إعتبارا من بداية الاسبوع المقبل وتبلغ ذروتها يومي الثلاثاء والاربعاء 25-26 شباط، ودرجات الحرارة تكون أدنى من معدلاتها العامة بحدود 6 - 7 درجات مئوية".

كما توقعت الأنواء الجوية أن "تسجل العاصمة بغداد ومدن الوسط والغربية درجات حرارة ما دون الصفر خلال ساعات الصباح الأولى يومي الثلاثاء والاربعاء، فيما تبلغ مستويات متدنية جدا في مدن شمال البلاد وعلى المرتفعات الجبلية، وحول الصفر الى أقل قليلا في مدن جنوب البلاد".

وحذرت "من تشكل موجات الانجماد الأرضي خلال هذه الليلة والتي تليها والايام المقبلة".

ونوهت الأنواء الجوية الى "حالة جويـة ممطرة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك".



