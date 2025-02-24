الأنواء تحدد ذروة الموجة الباردة في العراق

2025-02-24 21:35:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الإثنين، (24 شباط 2025)، ان تبلغ ذروة الموجة الباردة يوم غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، فيما تكون درجات الحرارة في الصباح بأغلب المدن تحت الصفر المئوي.

وبحسب تقرير للأنواء الجوية، تلقته "بغداد اليوم"، فان "أجواء مستقرة من دون هطولات مطرية لغاية الجمعة، حيث يفرض المرتفع الجوي السيبيري سيطرته على العراق وعموم المنطقة، يرافقه استقرار تام على الأجواء حتى نهاية شباط الجاري".

وأضاف التقرير "متوقع ان تخف شدة الموجة الباردة المؤثرة على البلاد، إعتبارا من بداية الاسبوع المقبل وتبلغ ذروتها يومي الثلاثاء والاربعاء 25-26 شباط، ودرجات الحرارة تكون أدنى من معدلاتها العامة بحدود 6 - 7 درجات مئوية".

كما توقعت الأنواء الجوية أن "تسجل العاصمة بغداد ومدن الوسط والغربية درجات حرارة ما دون الصفر خلال ساعات الصباح الأولى يومي الثلاثاء والاربعاء، فيما تبلغ مستويات متدنية جدا في مدن شمال البلاد وعلى المرتفعات الجبلية، وحول الصفر الى أقل قليلا في مدن جنوب البلاد".

وحذرت "من تشكل موجات الانجماد الأرضي خلال هذه الليلة والتي تليها والايام المقبلة".

ونوهت الأنواء الجوية الى "حالة جويـة ممطرة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك".







