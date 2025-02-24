الأنواء الجوية: حالة جوية ممطرة خلال الأسبوع الأول من رمضان المبارك

2025-02-24 21:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحددت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الإثنين، موعد انتهاء موجة البرد، فيما توقعت سقوط أمطار خلال الأسبوع الأول من رمضان.وذكر بيان للهيئة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "الأجواء مستقرة بدون هطولات مطرية لغاية الجمعة المقبلة، حيث يفرض المرتفع الجوي السيبيري سيطرته على العراق وعموم المنطقة، مع استقرار تام على الأجواء حتى نهاية شباط الحالي".وأضاف البيان، أنه "من المتوقع أن تخف شدة الموجة الباردة المؤثرة على البلاد، اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل وتبلغ ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء 25-26 شباط"، مبينًا، أن "درجات الحرارة تكون أدنى من معدلاتها العامة بحدود 6 - 7 درجات مئوية".وتابع البيان، أنه "من المتوقع أن تسجل العاصمة بغداد ومدن الوسط والغربية درجات حرارة ما دون الصفر خلال ساعات الصباح الأولى يومي الثلاثاء والأربعاء، فيما تبلغ مستويات متدنية جدًا في مدن شمال البلاد وعلى المرتفعات الجبلية، وحول الصفر إلى أقل قليلا في مدن جنوب البلاد".وواصل البيان، "الحذر من تشكل موجات الانجماد الأرضي خلال هذه الليلة والتي تليها والأيام المقبلة"، منبها إلى، "حالة جويـة ممطرة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك".