روسيا: حجم استثمار الطاقة في العراق بلغ 19 مليار دولار والتعاون الثقافي والعلمي تطور بشكل مكثف

2025-02-24 21:40:03 - المصدر: واع

متابعة – واعأكدت روسيا الاتحادية، اليوم الإثنين، أن حجم استثمار الطاقة في العراق بلغ 19 مليار دولار، وفيما بينت أن التعاون الثقافي والعلمي تطور بشكل مكثف، كشفت عن برنامج منتدى قازان.وذكر بيان لروسيا – للعالم الإسلامي- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "دول منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم العراق، زادت بشكل كبير من تعاونها مع روسيا، فيما إجمالي حجم التجارة بنسبة 30 ٪ خلال العام الماضي"، مبينًا، أنه "سيستمر التقارب بين الطرفين في المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان"، الذي سيعقد في المدة من 13 إلى 18 مايو في الاتحاد الروسي، سيكون التعاون بين روسيا والعراق قضية مهمة للمشاركين".وأضاف البيان، أنه "لدى العراق وروسيا العديد من نقاط الاتصال والأسس لتطوير التعاون، على سبيل المثال: تطوير صناعة النفط والغاز، ويعد هذا المجال رائدًا في التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الروسية في قطاع الطاقة في العراق أكثر من 19 مليار دولار".وأشار إلى، أن "التعاون الثقافي والإنساني والعلمي والتعليمي يتطور بشكل مكثف، حيث إن آلاف العراقيين يدرسون في الجامعات الروسية، وتنظيم دورات تدريبية متقدمة لموظفي وزارة الخارجية العراقية".ولفت البيان إلى، أن "منتدى قازان 2024 السابق جمع أكثر من 20000 مشارك، بما في ذلك 11978 مشاركًا في برنامج الأعمال من 87 دولة، بما في ذلك 57 دولة في منظمة التعاون الإسلامي، ومثلت أكثر من 40 بعثة دبلوماسية من أوروبا وآسيا وأفريقيا"، مبينًا، أنه "تم عقد حوالي 180 حدثًا في إطار المنتدى، مما أدى إلى إبرام 120 اتفاقية".وتابع، "تقليديا، يعد المشاركون في منتدى قازان خبراء بارزين من العالم الإسلامي: ممثلو المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الوطنية ورجال الدين الإسلاميون والسلطات الحكومية والمؤسسات المالية والشركات الدولية الكبيرة والنواب والمستثمرون ورجال الأعمال ورؤساء المؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام"، لافتًا إلى، أن "المنتدى يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والتعليمية والاجتماعية والثقافية بين الاتحاد الروسي ودول منظمة التعاون الإسلامي".ونبه، بأن "برنامج منتدى قازان 2025 يتضمن أكثر من 100 جلسة وفعاليات حول الموضوعات التالية: التعاون الدولي والأعمال التجارية والتمويل الإسلامي وصناعة الحلال والنقل والخدمات اللوجستية والعلوم والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والبناء والطب والتعليم والسياحة والثقافة وصناعة الإعلام، إلخ"، مؤكدًا، أنه "سيكون أحد الأحداث الرئيسية لمنتدى قازان 2025 المؤتمر الأول لوزراء الثقافة في منظمة التعاون الإسلامي في تاريخ روسيا"، موضحًا، "سيقام الحدث في مدينة قازان، التي تم تعيينها العاصمة الثقافية للعالم الإسلامي في عام 2026 وتم اتخاذ هذا القرار في شباط 2025 في جدة من قبل وزراء الثقافة في منظمة التعاون الإسلامي".وأكد، أنه "من الأحداث التي لا تقل أهمية في برنامج الأعمال لمنتدى قازان 2025 المؤتمر الدولي السنوي للجمعية العربية للعلوم المالية والاستثمار حول "التمويل والاستثمار الإسلامي: تعزيز التنمية المستدامة والشراكة العالمية"، والذي سيعقد أيضا في روسيا لأول مرة".وتابع، "كما يتضمن برنامج منتدى قازان 2025 اجتماعًا لوزراء النقل في الدول المشاركة واتفاقية ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، ومؤتمرًا حول تطوير إمكانات النقل والخدمات اللوجستية للدول المشاركة، والمعرض العقاري الدولي الثاني سوق العقارات الدولي 2025، والمنتدى الدولي لغرف التجارة والصناعة ومعرض الحلال الروسي ومهرجان الأزياء الإسلامية "يوم الموضة المتواضعة" وبطولة دولية للطهاة الشباب من الدول الإسلامية بالإضافة إلى فعاليات خاصة وجلسات إعلامية منفصلة".وأكد، أن "برنامج الأعمال في المنتدى يولي اهتمامًا خاصًا لقضايا الأعمال والاستثمار والعلاقات التجارية والاقتصادية بين مناطق الاتحاد الروسي ودول العالم الإسلامي، وقد أثبت المنتدى نفسه كمنصة فعالة لتوقيع الاتفاقيات وإقامة اتصالات حقيقية تسهم في تنفيذ المشاريع المشتركة، وفتح مرافق إنتاج جديدة والتبادل العلمي والتقني في مختلف المجالات".وقالت تاليا مينولينا، سكرتيرة اللجنة المنظمة الجمهورية لإعداد وعقد المنتدى الاقتصادي الدولي السنوي "روسيا - العالم الإسلامي: قازان فوروم"، رئيس وكالة تنمية الاستثمار في جمهورية تتارستان: إن "هذا التعاون مفيد للطرفين ويتوافق تمامًا مع شعار المنتدى "الثقة والتعاون".وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في خريف عام 2024 في حدث مخصص للذكرى 80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وبغداد: "تم تدريب أكثر من 450 دبلوماسيًا عراقيًا بالفعل في الدورات التي أجرتها الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية".وبين، أنه "يمكن للأطراف أيضا تعزيز التعاون في إطار مشروع مسار التنمية، وينص على تحديث وبناء أكثر من 1.2 ألف كيلومتر من السكك الحديدية المتصلة بالطرق السريعة التي ستربط العراق بالدول المجاورة".وأكد، أن "المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2025، سيعقد في قازان (الاتحاد الروسي، جمهورية تتارستان) في المدة من 13 إلى 18 مايو، الآن هي المنصة الرئيسية للتعاون التجاري بين روسيا ودول الجنوب العالمي - العالم الإسلامي.