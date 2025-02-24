في محافظتين.. تفكيك عصابة سطو مسلح وشخص يقتحم صيدلية تحت التهديد (فيديو وصور)
شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، يوم الاثنين، تفكيك عصابة سطومسلح واعتقال جميع أفرادها، فيما أوضح مصدر أمني تفاصيل فيديو متداول لدخول شخصلصيدلية وأخذ دواء تحت التهديد في العاصمة بغداد.
وذكرت قيادة شرطة ميسان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم منتكفيك عصابة للسطو المسلح قامت بسرقة مبلغ مالي قدرة 200 مليون دينار عراقي من أحدالمنازل في مركز مدينة العمارة"، مبينة أن "هذه العصابة كانت تنشط جرائمهاعام 2024 وتم اعتقال 3 أفراد منها في أوقات سابقة، وعام 2025 تمكن فريق العمل بالاشتراكمع قسم شرطة حطين من الإطاحة بآخر متهم فيها".
وبينت القيادة؛ أن "المتهمين الثلاثة قد تم الحكم عليهم، فيما تمتإحالة المتهم الرابع إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".
وفي بغداد، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين فيه قيامأحد الأشخاص بالدخول بالقوة إلى إحدى الصيدليات ويقوم بأخذ الدواء بتهديد (سكين).
وأوضح مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "هذا الحادث في منطقة الزعفرانية،وبعد متابعة الأجهزة الأمنية لكاميرات المراقبة تم التوصل الى دار المتهم في منطقةجسر ديالى، وبعد التحري عن المتهم (ح. م. ج) تبين أنه موقوف في مركز شرطة جسر ديالىعن قضية عقوق الوالدين المسجلة بحقه من قبل والده، وبعد التأكد من موقوفيته تم ربطأصل إخبار الاعتداء على الصيدلية".