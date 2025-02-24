في محافظتين.. تفكيك عصابة سطو مسلح وشخص يقتحم صيدلية تحت التهديد (فيديو وصور)

2025-02-24 21:51:39 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، يوم الاثنين، تفكيك عصابة سطومسلح واعتقال جميع أفرادها، فيما أوضح مصدر أمني تفاصيل فيديو متداول لدخول شخصلصيدلية وأخذ دواء تحت التهديد في العاصمة بغداد.

وذكرت قيادة شرطة ميسان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم منتكفيك عصابة للسطو المسلح قامت بسرقة مبلغ مالي قدرة 200 مليون دينار عراقي من أحدالمنازل في مركز مدينة العمارة"، مبينة أن "هذه العصابة كانت تنشط جرائمهاعام 2024 وتم اعتقال 3 أفراد منها في أوقات سابقة، وعام 2025 تمكن فريق العمل بالاشتراكمع قسم شرطة حطين من الإطاحة بآخر متهم فيها".

وبينت القيادة؛ أن "المتهمين الثلاثة قد تم الحكم عليهم، فيما تمتإحالة المتهم الرابع إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".

وفي بغداد، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين فيه قيامأحد الأشخاص بالدخول بالقوة إلى إحدى الصيدليات ويقوم بأخذ الدواء بتهديد (سكين).

وأوضح مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "هذا الحادث في منطقة الزعفرانية،وبعد متابعة الأجهزة الأمنية لكاميرات المراقبة تم التوصل الى دار المتهم في منطقةجسر ديالى، وبعد التحري عن المتهم (ح. م. ج) تبين أنه موقوف في مركز شرطة جسر ديالىعن قضية عقوق الوالدين المسجلة بحقه من قبل والده، وبعد التأكد من موقوفيته تم ربطأصل إخبار الاعتداء على الصيدلية".