بعد ارتفاع التضخم.. بنك إسرائيل يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

2025-02-24 21:52:26 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ثبت بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير للمرة التاسعة على التوالي، الاثنين، مبرراً ذلك بارتفاع مؤقت في التضخم بينما يواصل النمو الاقتصادي التعافي بشكل معتدل وسط الصراع في غزة. وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي عند 4.50. وقال بنك إسرائيل في بيان في ضوء استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على استقرار الأسواق وتقليص حالة عدم اليقين إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وأضاف مسار أسعار الفائدة سيتحدد بما يتوافق مع مدى اقتراب التضخم من الوصول للهدف المحدد له، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية. وكان البنك خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير كانون الثاني 2024 بعد تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي، لكنه أبقى منذ ذلك الحين على الأسعار مستقرة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام