الداخلية توضح تفاصيل اعتقال "مراهق" رسم راية داعش في بغداد

2025-02-24 22:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، (24 شباط 2025)، عن إلقاء القبض على مراهق كتب شعاراً لداعش الارهابي على جدار مدرسة في منطقة جسر ديالى جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للداخلية، تلقته "بغداد اليوم"، ان أجهزتها "ألقت القبض على مراهق من مواليد عام 2008 قام بكتابة شعار لداعش الارهابي على جدار مدرسة في منطقة جسر ديالى من مناطق جنوب بغداد، ولدى التحقيق معه تبين انه قام بفعلته متأثرا بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث تستغل التنظيمات الارهابية الثغرات في الفضاء الالكتروني لترويج شعاراتها وافكارها، ويتلقاها الاحداث والمراهقون بغير دراية ولا وعي ويتم التغرير بهم في غفلة من أهلهم وذويهم".

وأشادت الداخلية "بيقظة الأجهزة الأمنية وسرعة إجراءاتها في ملاحقة من يقوم بهذه الافعال الهادفة الى اثارة القلق لدى المواطنين، فاننا في الوقت ذاته نهيب بالعائلات الكريمة الانتباه الى سلوك ابنائها، وملاحظة سلوكياتهم لاسيما التي تشير الى اشكال من التطرف والترويج لمفاهيم وشعارات التنظيمات الارهابية، لان الارهاب المندحر في العراق يحاول التغرير ببعض الافراد واجتذابهم واغوائهم في سياق جهوده لبناء خيوط ارهابية جديدة".

وأكدت ان "التعاون بين العائلات والمدارس والاجهزة الامنية كفيلباحباط هذه المحاولات اليائسة، خصوصا وان الارهاب بات مكشوفا ولم يعد قادرا على اجتذاب الشباب الا نادرا ولاسباب نفسية أو تربوية ينبغي معالجتها".

وتعهدت بانها "ستكون بالمرصاد لكل محاولات التأثير على الشباب عبر التعاون الفعال مع وزارات الدولة المعنية والمواطنين".



