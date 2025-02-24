تأكيداً لشفق نيوز.. الداخلية العراقية تؤكد اعتقال كاتب "شعار داعش" وهذا اعترافه
شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء يوم الاثنين، القبض علىمراهق قام بكتابة شعار لتنظيم داعش الإرهابي على جدار مدرسة في منطقة جسر ديالى جنوبشرقي العاصمة بغداد.
وبينت الوزارة في بيان لوكالة شفق نيوز، أن "المراهق هو من مواليدعام 2008، ولدى التحقيق معه تبين أنه قام بفعلته متأثراً بوسائل التواصل الاجتماعي،حيث تستغل التنظيمات الإرهابية الثغرات في الفضاء الإلكتروني لترويج شعاراتها وأفكارها،ويتلقاها الأحداث والمراهقون بغير دراية ولا وعي ويتم التغرير بهم في غفلة من أهلهموذويهم".
وتابعت، "إننا إذ نشيد بيقظة الأجهزة الأمنية وسرعة إجراءاتهافي ملاحقة من يقوم بهذه الأفعال الهادفة إلى إثارة القلق لدى المواطنين، فإننا في الوقتذاته نهيب بالعائلات الكريمة الانتباه إلى سلوك أبنائها، وملاحظة سلوكياتهم، لا سيماالتي تشير إلى أشكال من التطرف والترويج لمفاهيم وشعارات التنظيمات الإرهابية".
وأكدت، أن "التعاون بين العائلات والمدارس والأجهزة الأمنية كفيلبإحباط هذه المحاولات اليائسة".
وكان مصدر أمني، أفاد عصر الاثنين، بالقبض على مراهق رسم راية تنظيمداعش على جدار مدرسة في بغداد.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية، ألقت القبضعلى الشخص المدعو (أ) تولد 2008، والذي قام برسم راية تنظيم داعش الإرهابي على جدارمدرسة في منطقة جسر ديالى في بغداد".
يذكر أن مصدراً أمنياً، أفاد في وقت سابق من اليوم، بالعثور على رسوماتلتنظيم "داعش" الإرهابي على جدران مدرسة جنوب شرق العاصمة بغداد.
وأوضح المصدر أن التحقيقات تشير إلى أن من قام بهذا الفعل هو فتى(تولد عام 2008)، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت بعمليات البحث والتحري عنهبعد أن تم مسح الرسومات من الموقع.
وفي وقت سابق من كانون الأول/ ديسمبر 2024، كانت القوات الأمنية قد رصدتفي منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد عبارات تمجد تنظيم "داعش" الإرهابيعلى جدران إحدى المدارس، حيث قامت فورًا بمسح العبارات وبدأت التحقيقات بمراجعة كاميراتالمراقبة لكشف هوية الفاعل.
وفي الشهر ذاته، تم اكتشاف علم "داعش" مرفوعًا على بوابة إحدىمدارس قرية "خالد" في داقوق جنوبي كركوك، حيث تم تطويق المنطقة وبدء عملياتبحث وتفتيش للقبض على المنفذين، فضلا عن حادثة مماثلة وقعت في قضاء الحويجة وتم القبضعلى المنفذين من قبل الحشد الشعبي.