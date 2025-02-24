2025-02-24 22:30:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء يوم الاثنين، القبض علىمراهق قام بكتابة شعار لتنظيم داعش الإرهابي على جدار مدرسة في منطقة جسر ديالى جنوبشرقي العاصمة بغداد.

وبينت الوزارة في بيان لوكالة شفق نيوز، أن "المراهق هو من مواليدعام 2008، ولدى التحقيق معه تبين أنه قام بفعلته متأثراً بوسائل التواصل الاجتماعي،حيث تستغل التنظيمات الإرهابية الثغرات في الفضاء الإلكتروني لترويج شعاراتها وأفكارها،ويتلقاها الأحداث والمراهقون بغير دراية ولا وعي ويتم التغرير بهم في غفلة من أهلهموذويهم".

وتابعت، "إننا إذ نشيد بيقظة الأجهزة الأمنية وسرعة إجراءاتهافي ملاحقة من يقوم بهذه الأفعال الهادفة إلى إثارة القلق لدى المواطنين، فإننا في الوقتذاته نهيب بالعائلات الكريمة الانتباه إلى سلوك أبنائها، وملاحظة سلوكياتهم، لا سيماالتي تشير إلى أشكال من التطرف والترويج لمفاهيم وشعارات التنظيمات الإرهابية".

وأكدت، أن "التعاون بين العائلات والمدارس والأجهزة الأمنية كفيلبإحباط هذه المحاولات اليائسة".

وكان مصدر أمني، أفاد عصر الاثنين، بالقبض على مراهق رسم راية تنظيمداعش على جدار مدرسة في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية، ألقت القبضعلى الشخص المدعو (أ) تولد 2008، والذي قام برسم راية تنظيم داعش الإرهابي على جدارمدرسة في منطقة جسر ديالى في بغداد".

يذكر أن مصدراً أمنياً، أفاد في وقت سابق من اليوم، بالعثور على رسوماتلتنظيم "داعش" الإرهابي على جدران مدرسة جنوب شرق العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر أن التحقيقات تشير إلى أن من قام بهذا الفعل هو فتى(تولد عام 2008)، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت بعمليات البحث والتحري عنهبعد أن تم مسح الرسومات من الموقع.

وفي وقت سابق من كانون الأول/ ديسمبر 2024، كانت القوات الأمنية قد رصدتفي منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد عبارات تمجد تنظيم "داعش" الإرهابيعلى جدران إحدى المدارس، حيث قامت فورًا بمسح العبارات وبدأت التحقيقات بمراجعة كاميراتالمراقبة لكشف هوية الفاعل.

وفي الشهر ذاته، تم اكتشاف علم "داعش" مرفوعًا على بوابة إحدىمدارس قرية "خالد" في داقوق جنوبي كركوك، حيث تم تطويق المنطقة وبدء عملياتبحث وتفتيش للقبض على المنفذين، فضلا عن حادثة مماثلة وقعت في قضاء الحويجة وتم القبضعلى المنفذين من قبل الحشد الشعبي.