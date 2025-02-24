2025-02-24 22:35:03 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث قائد قوات الحدود الفريق محمد عبد الوهاب سكر السعيدي، اليوم الاثنين، في أنقرة أمن الحدود المشتركة وتبادل المعلومات.وقالت قيادة قوات الحدود في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تلبية للدعوة الموجهة من الجانب التركي وبناءً على توجيهات وزير الداخلية، زار قائد قوات الحدود الفريق محمد عبد الوهاب سكر السعيدي، الجمهورية التركية يرافقه عدد من قادة القيادة".وأضاف البيان، أن "السعيدي التقى بقائد القوات البرية التركية الفريق اول سلجوق بيرقدار اوغلو وعدد من القادة الأمنيين الأتراك في العاصمة أنقرة"، مشيرا الى أنه "تم بحث أمن الحدود المشتركة بين البلدين الجارين وتبادل المعلومات والتنسيق المشترك بين الجانبين".وذكر أن "هذه الزيارة تأتي بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها قيادة قوات الحدود العراقية لتعزيز الشريط الحدودي العراقي التركي وتزويده بالتقنيات الحديثة للمراقبة والرصد وزيادة عدد النقاط فيه".