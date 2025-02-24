إغلاق قاعة بليارد نسائية وضبط أجانب مخالفين في محافظتين (صور)

2025-02-24 22:45:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت السلطات المحلية في محافظة الأنبار، يوم الاثنين، إغلاققاعة بليارد نسائية في الفلوجة "مخالفة لقيم المدينة وأخلاقها"، فيما أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، القبض على تسعة مطلوبين للقضاء، بينهممتهم بجريمة قتل عمد، فضلاً عن ضبط ستة مخالفين للقوانين، بينهم أربعة أجانب لمخالفتهمقانون الإقامة.

وقال قائممقام الفلوجة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إغلاققاعة بليارد للنساء في الفلوجة، بعد أن تبين مخالفتها لقيم المدينة وأخلاقها، حيث كانتتديرها مجموعة من الأشخاص من خارج محافظة الأنبار".

وأوضح أن "هذه القاعة كانت تعمل بشكل مخالف للقوانين واللوائح المحلية"،مشيراً إلى أن "إغلاقها جاء بعد تلقيه شكاوى من المواطنين حول الأنشطة المخالفةالتي كانت تقام فيها".

وأكد "على التزام السلطات المحلية بحماية قيم المدينة وأخلاقها"، مبيناًأن "مثل هذه الإجراءات ستستمر لضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار في المدينة".

إلى ذلك، أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، يوم الاثنين، عن تنفيذ سلسلة منالعمليات الأمنية المكثفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، شملت مختلف مناطق المحافظةوالسيطرات الرئيسية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

أسفرت هذه العمليات، بحسب بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، عن "إلقاءالقبض على تسعة مطلوبين للقضاء بموجب مواد قانونية متنوعة، من بينهم متهم بارتكاب جريمةقتل عمد، وفقاً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات. كما تم خلال العمليات ضبط ستةمخالفين للقوانين، بينهم أربعة أجانب لمخالفتهم قانون الإقامة".