2025-02-24 22:45:16 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الاثنين، بانتحار شاب داخل منزلهجنوبي المحافظة، ينتمي لجماعة "القربان".

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً دون العشرين عاماً أقدم على الانتحار شنقاًداخل منزله بناحية العكيكة جنوبي محافظة ذي قار، والتحقيقات الأولية في الحادثتشير إلى أن المنتحر ينتمي لجماعة (العلاهية - القربان)".

وأضافأنه تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

يشارإلى أنه منذ ظهور جماعة "القربان" تم تسجيل العشرات من حالات الانتحاركانت أغلبها في محافظة ذي قار، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لاختراقهذه الجماعة واعتقال المنتمين لها.

وكانتآخر عملية أمنية ضد الجماعة نفذها جهاز الأمن الوطني العراقي بمحافظة ميسان في 14من الشهر الجاري، حيث تم اعتقال عشرة أشخاص ينتمون لجماعة "القربان" فيميسان، وإحباط مخطط انتحار داخل الجماعة.

وقالالجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في عملية استباقية، تمكنت مفارزجهاز الأمن الوطني في محافظة ميسان من إحباط مخطط انتحاري وإلقاء القبض على عشرةأشخاص ينتمون لجماعة القربان المتطرفة، والتي تمارس طقوساً خطيرة تتضمن اختيار أحدأعضائها عن طريق القرعة لإنهاء حياته شنقاً كنوع من القربان المزعوم".

وأضاف"جاءت العملية بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة حول نية المجموعة تنفيذطقوسها المتطرفة، حيث وقعت القرعة على شخص يُدعى (ع.ص)، وكان من المقرر أن يقومبشنق نفسه خلال الأيام الثلاثة المقبلة".

وجماعة"القربان" هي مجموعة دينية متطرفة ظهرت في العراق، وتُعرف أيضًابـ"العلي اللهية"، تروج لأفكار منحرفة، حيث يعتقد أتباعها بألوهيةالإمام علي بن أبي طالب، وتدعو إلى التضحية بالنفس في مناسبات دينية.

تُنفذالجماعة طقوسًا غريبة، منها إجراء "قرعة القربان" لاختيار الأفرادالراغبين في التضحية بأنفسهم.

فيتموز/ يوليو 2024، ألقت قوات الأمن العراقية القبض على 39 من عناصر الجماعة فيمحافظات واسط، البصرة، المثنى، والديوانية، بعد تنفيذهم طقوسًا متطرفة، بما في ذلكمحاولات انتحار.

وتُعتبر"جماعة القربان" محظورة في العراق، حيث يُجرّم الدستور والقوانينالعراقية الانتماء إلى جماعات تروج لأفكار متطرفة أو تدعو إلى العنف.