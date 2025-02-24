2025-02-24 22:45:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، يومالاثنين، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال صيانة المحطاتقبل حلول موسم الصيف المقبل.‏

جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء فيمكتبه ببغداد رئيس شركة ‏شنغهاي الصينية، لونك جيشينك، والوفد المرافق له.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء وردلوكالة شفق نيوز، فقد بحث الجانبان سير العمل في مشاريع محطات ‏الدورة المركبة التيتنفذها الشركة في عدد من المحافظات العراقية.‏

كما تناول اللقاء مناقشة أعمال الصيانة التي يقومبها الخبراء الصينيون في محطتي الزبيدية في ‏محافظة واسط والهارثة في محافظة البصرة،وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بالدقة ‏العالية والجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمالالصيانة قبل حلول موسم الصيف المقبل.‏

من جانبه، جدد رئيس شركة شنغهاي التزام شركته بتنفيذالمشاريع وفق المواصفات الفنية ‏المطلوبة والجداول الزمنية المتفق عليها، مشيراً إلىأن فرق العمل تواصل جهودها على مدار ‏الساعة لإنجاز أعمال الصيانة في الوقت المحدد.‏