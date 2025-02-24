استعداداً لموسم الصيف.. اجتماع عراقي صيني لإكمال صيانة المحطات الكهربائية
شفق نيوز/ أكد وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، يومالاثنين، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال صيانة المحطاتقبل حلول موسم الصيف المقبل.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء فيمكتبه ببغداد رئيس شركة شنغهاي الصينية، لونك جيشينك، والوفد المرافق له.
وبحسب بيان المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء وردلوكالة شفق نيوز، فقد بحث الجانبان سير العمل في مشاريع محطات الدورة المركبة التيتنفذها الشركة في عدد من المحافظات العراقية.
كما تناول اللقاء مناقشة أعمال الصيانة التي يقومبها الخبراء الصينيون في محطتي الزبيدية في محافظة واسط والهارثة في محافظة البصرة،وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بالدقة العالية والجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمالالصيانة قبل حلول موسم الصيف المقبل.
من جانبه، جدد رئيس شركة شنغهاي التزام شركته بتنفيذالمشاريع وفق المواصفات الفنية المطلوبة والجداول الزمنية المتفق عليها، مشيراً إلىأن فرق العمل تواصل جهودها على مدار الساعة لإنجاز أعمال الصيانة في الوقت المحدد.