2025-02-24 22:50:09 - المصدر: بغداد اليوم





بغداد اليوم - النجف

طالب زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، بإرجاع الاراضي الممنوحة للكوادر الصحية، فيما دعا الحكومة للتصدي لأي أحد يحاول التعدي على "حقوق الشعب" أو "حقوق الاطباء".

وحذر الصدر في تدوينة على منصة "أكس"، وتابعتها "بغداد اليوم"، بالقول: "سيتعرض كل من يسلب حقوق الشعب أو حقوق الاطباء للمعاقبة من قبلنا"، مضيفا: "وكل من يدعي الانتماء لنا فهو كاذب".

بغداد اليوم -











