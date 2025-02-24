الزراعة تؤكد منع حركة الحيوانات الحية في خمس محافظات

2025-02-24 22:55:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت وزارة الزراعة، منع حركة الحيوانات الحية في خمس محافظات ، فيما قررت غلق الجوبات الى اشعار آخر. وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أنها اتخذت عددا من الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار مرض الحمى القلاعية وتقويضه ما أسهم في تقليل و انحسار الاصابات وابرزها منع حركة نقل الحيوانات الحية الأغنام والماعز والأبقار والجاموسمن البؤر المرضية المشخصة بغداد بابل ديالى النجف الاشرف واسط الى اشعار آخر. وأضافت، كذلك غلق مناطق تجمع الحيوانات كافة الجوبات والى أشعار آخر، مؤكدة السماح بحركة الحيوانات بين المحافظات والمناطق الخالية من الإصابة ومن إقليم کردستان بشرط فحص الحيوانات وتزويدها بشهادة صحية بيطرية صادرة عن دائرة البيطرة . ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام