2025-02-24 23:15:12 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى طالب زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين بإرجاع الاراضي الممنوحة للكوادر الصحية، فيما دعا الحكومة للتصدي لأي أحد يحاول التعدي على "حقوق الشعب" أو "حقوق الاطباء". وحذر الصدر في تدوينة على منصة "أكس"، بالقول: "سيتعرض كل من يسلب حقوق الشعب أو حقوق الاطباء للمعاقبة من قبلنا"، مضيفا: "وكل من يدعي الانتماء […]

