توضيح رسمي بشأن اعتقال "مراهق" رسم راية داعش في بغداد

2025-02-24 23:15:12 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، إلقاء القبض على مراهق كتب شعاراً لداعش الارهابي على جدار مدرسة في منطقة جسر ديالى جنوب شرقي العاصمة بغداد. وذكر بيان للداخلية، تلقته "(المدى) ان أجهزتها "ألقت القبض على مراهق من مواليد عام 2008 قام بكتابة شعار لداعش الارهابي على جدار مدرسة في منطقة جسر ديالى من مناطق […]

