2025-02-24 23:45:06 - المصدر: ايشان

أعلنت وزارة التربية أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق الطلبة الذين يثبت تورطهم في تصوير مقاطع فيديو تهدف إلى التقليل من هيبة المعلم والتربويين داخل الصف أو خارجه، مؤكدة أن هذه السلوكيات تتنافى مع القيم التربوية والمكانة الأبويّة للمعلم في بناء الأجيال. وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كريم السيد، في بيان تلقته “إيشان”، أن “وزير […]

ظهرت المقالة رداً على “ترند الميانة”.. التربية توجه باتخاذ الإجراءات الصارمة بحق من يحاول المساس بهيبة المعلم أولاً على ايشان.



