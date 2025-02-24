2025-02-24 23:45:06 - المصدر: ايشان

أعلنت وزارة الزراعة، حظر نقل الحيوانات الحية، بما في ذلك الأغنام والماعز والأبقار والجاموس، من المناطق التي سُجلت فيها إصابات بالحمى القلاعية، وهي بغداد، بابل، ديالى، النجف الأشرف، وواسط، وذلك حتى إشعار آخر. كما قررت الوزارة إغلاق جميع مناطق تجمع الحيوانات (الجوبات) بشكل مؤقت، في إطار إجراءات الحد من انتشار المرض. وفي الوقت نفسه، سمحت […]

ظهرت المقالة الزراعة تقرر غلق “الجوبات” ومنع نقل المواشي بين مناطق الحمى القلاعية أولاً على ايشان.



