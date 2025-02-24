الداخلية: الإطاحة بأخطر عصابة متورطة بتسليب أصحاب الصيرفات في البصرة
2025-02-24 23:50:03 - المصدر: واع
بغداد – واع
اعلنت وزارة الداخلية، الإطاحة بأخطر عصابة متورطة في عمليات تسليب مسلحة تستهدف أصحاب الصيرفات في البصرة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في عملية أمنية معقدة وحاسمة، تمكنت قيادة شرطة محافظة البصرة من الإطاحة بأحد أخطر العصابات المطلوبين لعدة جهات أمنية، متورطين في عمليات تسليب مسلحة، ضمن عصابة إجرامية محترفة كانت تستهدف أصحاب الصيرفات، في البصرة واكثر من محافظة، مستخدمة أساليب متطورة في التنقل والتخفي عبر هويات مزورة".
وأضافت، أن "هذه العملية جاءت بعد متابعة حثيثة من الرصد والتحري، نفذها أبطال قسم مكافحة الإجرام في البصرة، الذين بذلوا جهوداً استخبارية مكثفة لتحديد أماكن تواجد أفراد العصابة وتحركاتهما، وبإشراف مباشر من قائد شرطة البصرة، اللواء لطيف عبد الرضا السعد"، مؤكدة أنه "تم وضع خطة أمنية مُحكمة لمحاصرتهما والإيقاع بهما."
وذكرت قيادة الشرطة، بحسب البيان، انه "أثناء تنفيذ العملية، حاول المجرمان الإفلات عبر مواجهة مسلحة مع القوة ، إلا أن الاحترافية العالية لفرق مكافحة الإجرام وفوج سوات مكنتهم من السيطرة على الموقف وشل حركة أفراد العصابة، ما أسفر عن اعتقالهما دون خسائر في صفوف القوات الأمنية".
وأكد قائد شرطة البصرة، اللواء لطيف عبد الرضا السعد ، أن "هذه العملية تعكس التزام قيادة شرطة البصرة باجتثاث الجريمة المنظمة"، مشدداً على أن "قيادة الشرطة ستواصل ضرباتها الاستباقية لحماية أمن المواطنين وردع كل من تسوّل له نفسه العبث بالأمن والاستقرار في المحافظة".
اعلنت وزارة الداخلية، الإطاحة بأخطر عصابة متورطة في عمليات تسليب مسلحة تستهدف أصحاب الصيرفات في البصرة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في عملية أمنية معقدة وحاسمة، تمكنت قيادة شرطة محافظة البصرة من الإطاحة بأحد أخطر العصابات المطلوبين لعدة جهات أمنية، متورطين في عمليات تسليب مسلحة، ضمن عصابة إجرامية محترفة كانت تستهدف أصحاب الصيرفات، في البصرة واكثر من محافظة، مستخدمة أساليب متطورة في التنقل والتخفي عبر هويات مزورة".
وأضافت، أن "هذه العملية جاءت بعد متابعة حثيثة من الرصد والتحري، نفذها أبطال قسم مكافحة الإجرام في البصرة، الذين بذلوا جهوداً استخبارية مكثفة لتحديد أماكن تواجد أفراد العصابة وتحركاتهما، وبإشراف مباشر من قائد شرطة البصرة، اللواء لطيف عبد الرضا السعد"، مؤكدة أنه "تم وضع خطة أمنية مُحكمة لمحاصرتهما والإيقاع بهما."
وذكرت قيادة الشرطة، بحسب البيان، انه "أثناء تنفيذ العملية، حاول المجرمان الإفلات عبر مواجهة مسلحة مع القوة ، إلا أن الاحترافية العالية لفرق مكافحة الإجرام وفوج سوات مكنتهم من السيطرة على الموقف وشل حركة أفراد العصابة، ما أسفر عن اعتقالهما دون خسائر في صفوف القوات الأمنية".
وأكد قائد شرطة البصرة، اللواء لطيف عبد الرضا السعد ، أن "هذه العملية تعكس التزام قيادة شرطة البصرة باجتثاث الجريمة المنظمة"، مشدداً على أن "قيادة الشرطة ستواصل ضرباتها الاستباقية لحماية أمن المواطنين وردع كل من تسوّل له نفسه العبث بالأمن والاستقرار في المحافظة".