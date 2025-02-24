الداخلية: الإطاحة بأخطر عصابة متورطة بتسليب أصحاب الصيرفات في البصرة

2025-02-24 23:50:03 - المصدر: واع

بغداد – واعاعلنت وزارة الداخلية، الإطاحة بأخطر عصابة متورطة في عمليات تسليب مسلحة تستهدف أصحاب الصيرفات في البصرة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في عملية أمنية معقدة وحاسمة، تمكنت قيادة شرطة محافظة البصرة من الإطاحة بأحد أخطر العصابات المطلوبين لعدة جهات أمنية، متورطين في عمليات تسليب مسلحة، ضمن عصابة إجرامية محترفة كانت تستهدف أصحاب الصيرفات، في البصرة واكثر من محافظة، مستخدمة أساليب متطورة في التنقل والتخفي عبر هويات مزورة".وأضافت، أن "هذه العملية جاءت بعد متابعة حثيثة من الرصد والتحري، نفذها أبطال قسم مكافحة الإجرام في البصرة، الذين بذلوا جهوداً استخبارية مكثفة لتحديد أماكن تواجد أفراد العصابة وتحركاتهما، وبإشراف مباشر من قائد شرطة البصرة، اللواء لطيف عبد الرضا السعد"، مؤكدة أنه "تم وضع خطة أمنية مُحكمة لمحاصرتهما والإيقاع بهما."وذكرت قيادة الشرطة، بحسب البيان، انه "أثناء تنفيذ العملية، حاول المجرمان الإفلات عبر مواجهة مسلحة مع القوة ، إلا أن الاحترافية العالية لفرق مكافحة الإجرام وفوج سوات مكنتهم من السيطرة على الموقف وشل حركة أفراد العصابة، ما أسفر عن اعتقالهما دون خسائر في صفوف القوات الأمنية".وأكد قائد شرطة البصرة، اللواء لطيف عبد الرضا السعد ، أن "هذه العملية تعكس التزام قيادة شرطة البصرة باجتثاث الجريمة المنظمة"، مشدداً على أن "قيادة الشرطة ستواصل ضرباتها الاستباقية لحماية أمن المواطنين وردع كل من تسوّل له نفسه العبث بالأمن والاستقرار في المحافظة".