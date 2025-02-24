الحمى القلاعية.. الزراعة العراقية تفرض قيوداً على حركة المواشي
شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم الاثنين، تقييد حركة المواشيبين خمس محافظات وغلق "الجوبات" حتى إشعار آخر، للحد من انتشار مرض الحمىالقلاعية.
وبحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، فقد أكدت "اتخاذ عدد منالاجراءات الاحترازية للحد من انتشار مرض الحمى القلاعية وتقويضه ما أسهم في تقليلوانحسار الاصابات".
ومن بين تلك الإجراءات، أوضحت الوزارة "منع حركة نقل الحيواناتالحية (الأغنام والماعز والأبقار والجاموس) من البؤر المرضية المشخصة (بغداد - بابل- ديالى - النجف - واسط) إلى اشعار آخر، وغلق مناطق تجمع الحيوانات (الجوبات) كافةوإلى إشعار آخر".
وأشارت الوزارة، إلى "السماح بحركة الحيوانات بين المحافظات والمناطقالخالية من الإصابة ومن إقليم کوردستان بشرط فحص الحيوانات وتزويدها بشهادة صحيةبيطرية صادرة عن دائرة البيطرة".
ويشهد العراق تفشياً واسعاً لمرض الحمى القلاعية، ما أدى إلى نفوق أكثرمن مليون ونصف المليون رأس ماشية خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقًا للطبيب البيطريإياد أبو الجير.
ويعزو الخبراء تزايد انتشار المرض إلى تراجع برامج التطعيم في الحكوماتالمتعاقبة، حيث ألغت حكومة الكاظمي اللقاحات لمدة ثلاث سنوات، ما أدى إلى تفاقمالأزمة.
ورغم محاولات الحكومة الحالية للسيطرة على المرض، إلا أن اللقاحات المستخدمةقديمة وغير محدثة.
وسجلت وزارة الزراعة العراقية إصابات في عدة محافظات، مما دفع السلطاتالمحلية إلى فرض قيود على حركة المواشي، وتعزيز إجراءات الوقاية، وحملات التعقيم،وسط تأكيدات رسمية بأن المرض لا ينتقل إلى الإنسان.
وتؤكد لجنة الزراعة والاهوار النيابية نفوق 700 جاموس خلال 5 أيام بسببالحمى القلاعية، واصفة الامر بـ المؤامرة على ثروة العراق الحيوانية.
ومع استمرار تفشي الفيروس، يواجه مربو الجاموس مشكلة التخلص من المواشيالنافقة، حيث يلجأ بعضهم إلى رمي الجثث على الطرقات العامة، مما يزيد من خطر انتشارالعدوى، بينما تقوم فرق البلدية والبيطرة بجمع هذه الجثث وإتلافها، إلا أن تأخرعمليات الإزالة يجعل المنطقة مهددة بانتشار الأوبئة والأمراض.