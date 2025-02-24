2025-02-24 23:50:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم الاثنين، تقييد حركة المواشيبين خمس محافظات وغلق "الجوبات" حتى إشعار آخر، للحد من انتشار مرض الحمىالقلاعية.

وبحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، فقد أكدت "اتخاذ عدد منالاجراءات الاحترازية للحد من انتشار مرض الحمى القلاعية وتقويضه ما أسهم في تقليلوانحسار الاصابات".

ومن بين تلك الإجراءات، أوضحت الوزارة "منع حركة نقل الحيواناتالحية (الأغنام والماعز والأبقار والجاموس) من البؤر المرضية المشخصة (بغداد - بابل- ديالى - النجف - واسط) إلى اشعار آخر، وغلق مناطق تجمع الحيوانات (الجوبات) كافةوإلى إشعار آخر".

وأشارت الوزارة، إلى "السماح بحركة الحيوانات بين المحافظات والمناطقالخالية من الإصابة ومن إقليم کوردستان بشرط فحص الحيوانات وتزويدها بشهادة صحيةبيطرية صادرة عن دائرة البيطرة".

ويشهد العراق تفشياً واسعاً لمرض الحمى القلاعية، ما أدى إلى نفوق أكثرمن مليون ونصف المليون رأس ماشية خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقًا للطبيب البيطريإياد أبو الجير.

ويعزو الخبراء تزايد انتشار المرض إلى تراجع برامج التطعيم في الحكوماتالمتعاقبة، حيث ألغت حكومة الكاظمي اللقاحات لمدة ثلاث سنوات، ما أدى إلى تفاقمالأزمة.

ورغم محاولات الحكومة الحالية للسيطرة على المرض، إلا أن اللقاحات المستخدمةقديمة وغير محدثة.

وسجلت وزارة الزراعة العراقية إصابات في عدة محافظات، مما دفع السلطاتالمحلية إلى فرض قيود على حركة المواشي، وتعزيز إجراءات الوقاية، وحملات التعقيم،وسط تأكيدات رسمية بأن المرض لا ينتقل إلى الإنسان.

وتؤكد لجنة الزراعة والاهوار النيابية نفوق 700 جاموس خلال 5 أيام بسببالحمى القلاعية، واصفة الامر بـ المؤامرة على ثروة العراق الحيوانية.

ومع استمرار تفشي الفيروس، يواجه مربو الجاموس مشكلة التخلص من المواشيالنافقة، حيث يلجأ بعضهم إلى رمي الجثث على الطرقات العامة، مما يزيد من خطر انتشارالعدوى، بينما تقوم فرق البلدية والبيطرة بجمع هذه الجثث وإتلافها، إلا أن تأخرعمليات الإزالة يجعل المنطقة مهددة بانتشار الأوبئة والأمراض.