التربية تتخذ إجراءات قانونية "صارمة" ضد الطلبة المسيئين للمعلمين

2025-02-24 23:55:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، كريم السيّد، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، أن وزير التربية وجه جهاز الإشراف التربوي والمديريات العامة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الطلبة الذين يثبت تورطهم في تصوير مقاطع تقلل من هيبة المعلم، وذلك وفق مجالس تحقيقية.

وأضاف السيّد في إيضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، أن "هذه التصرفات تتنافى مع القيم التربوية ودور المعلم الأبوي في بناء الأجيال".

وأكد على "ضرورة الالتزام بالاحترام والوقار داخل المؤسسات التعليمية، بما يحفظ مكانة المعلم ودوره التربوي".