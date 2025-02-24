"الصراع المالي" بين بغداد وأربيل يتصاعد.. مطالبة بتزويد الإيرادات وبيانات الموظفين

2025-02-24 23:55:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

أكد عضو اللجنة المالية النائب سوران عمر، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، أن وزارة المالية الاتحادية طلبت من حكومة الإقليم تزويدها بالإيرادات المالية الداخلية.

وقال عمر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "وزارة المالية رفضت مبلغ الـ 51 مليار دينار الذي أرسلته حكومة الإقليم كإيرادات لشهر كانون الثاني الماضي، وطالبت بإرسال المبالغ كاملة، كون إيرادات الإقليم من المنافذ والضرائب أكثر من هذا المبلغ".

وأضاف، أن "وزارة المالية الاتحادية طلبت من حكومة الإقليم تزويدها ببيانات الموظفين وحساباتهم البنكية لرفع رواتبهم مباشرة، لكن حكومة الإقليم حتى الآن ترفض هذا الأمر، وهذا ما يؤدي لعرقلة صرف الرواتب".

من ناحيته، كشف مصدر في حكومة الإقليم عن إعداد قوائم رواتب موظفي الإقليم، وسيتم إرسالها خلال اليومين المقبلين لوزارة المالية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" الأحد (23 شباط 2025)، إنه "تم إعداد قوائم رواتب شهر شباط، وسيتم إرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية في غضون اليومين المقبلين، ولكن غير معلوم موعد تمويل الرواتب من قبل بغداد".