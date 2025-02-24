بعد "مخاض عسير".. جداول موازنة 2025 تجد طريقها أخيراً لمجلس الوزراء
شفقنيوز/ أفاد مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية، يوم الاثنين، بأن تأخير إرسالجداول الموازنة الاتحادية إلى مجلس الوزراء يتعلق بتعديلات المادة 12 من قانونالموازنة.
وأقرّالبرلمان العراقي مؤخراً تعديلاً في الموازنة العامة يتعلق بالمادة 12، يسوّيخلافاً بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول تسلّم نفط الإقليم.
وبالمجملكان البرلمان العراقي قد صوّت في حزيران/ يونيو 2023 على مشروع قانون الموازنةالعامة للسنوات المالية (2023، 2024، 2025) على أن يقر جداول خاصة بالموازنة لتلكالسنوات، يتم إرسالها من قبل الحكومة العراقية إلى البرلمان للتصويت عليها.
وقالالمصدر الحكومي لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة المالية منذ فترة وهي تعمل علىإعداد جداول الموازنة العامة للعام 2025، من أجل إرسالها إلى مجلس الوزراءلإقرارها".
ولفتإلى أن "وزارة المالية ستنتهي من إعداد الجداول وإرسالها إلى مجلسالوزراء للتصويت عليها في منتصف الشهر المقبل"، منوهاً إلى أن "مجلسالوزراء سيصوت على الجداول دون تأخير ومن بعدها يرسلها إلى مجلس النواب للتصويتعليها".
وأعلنتوزارة النفط الاتحادية يوم أمس الأحد، عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستيفاءتصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذهالخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاجالمقرر للعراق في منظمة "أوبك".
وردالوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومةالاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.
وأوضحالوفد أنه رغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأوللقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقولالإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة "سومو"، فإن تطبيق القانونيستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها تحديد الكميات المخصصة للاستهلاكالمحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطقالعراق، ووضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومةالإقليم، وفقاً لما ورد في القانون.