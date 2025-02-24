2025-02-24 23:55:12 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية، يوم الاثنين، بأن تأخير إرسالجداول الموازنة الاتحادية إلى مجلس الوزراء يتعلق بتعديلات المادة 12 من قانونالموازنة.

وأقرّالبرلمان العراقي مؤخراً تعديلاً في الموازنة العامة يتعلق بالمادة 12، يسوّيخلافاً بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول تسلّم نفط الإقليم.

وبالمجملكان البرلمان العراقي قد صوّت في حزيران/ يونيو 2023 على مشروع قانون الموازنةالعامة للسنوات المالية (2023، 2024، 2025) على أن يقر جداول خاصة بالموازنة لتلكالسنوات، يتم إرسالها من قبل الحكومة العراقية إلى البرلمان للتصويت عليها.

وقالالمصدر الحكومي لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة المالية منذ فترة وهي تعمل علىإعداد جداول الموازنة العامة للعام 2025، من أجل إرسالها إلى مجلس الوزراءلإقرارها".

ولفتإلى أن "وزارة المالية ستنتهي من إعداد الجداول وإرسالها إلى مجلسالوزراء للتصويت عليها في منتصف الشهر المقبل"، منوهاً إلى أن "مجلسالوزراء سيصوت على الجداول دون تأخير ومن بعدها يرسلها إلى مجلس النواب للتصويتعليها".

وأعلنتوزارة النفط الاتحادية يوم أمس الأحد، عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستيفاءتصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذهالخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاجالمقرر للعراق في منظمة "أوبك".

وردالوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومةالاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.

وأوضحالوفد أنه رغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأوللقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقولالإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة "سومو"، فإن تطبيق القانونيستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها تحديد الكميات المخصصة للاستهلاكالمحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطقالعراق، ووضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومةالإقليم، وفقاً لما ورد في القانون.