2025-02-24 23:55:13 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الاثنين، بأن قوة مشتركة من اعتقال 17 أفغانياًوباكستانياً مختبئين داخل شاحنة، بكمين جنوبي المحافظة.

وأبلغالمصدر وكالة شفق نيوز، بأن "دائرة المخابرات في كركوك ووفق معلومات استخباريةتفيد بمحاولة صاحب شاحنة مختصة بنقل وتهريب والإتجار بالبشر نقل 14 باكستانياً و3أفغانيين متوجهين إلى العاصمة بغداد، وتم وضع نقطة تفتيش مشتركة في ناحية تازةخورماتو (20 كم جنوبي كركوك) حيث تم توقيف شاحنة تحمل أرقام دهوك وسائقها المدعو (ع.ع. ع)، وعند فتح بوابة الشاحنة في نقطة التفتيش تم ضبطهم وهم يحاولون دخول العراقبصورة غير شرعية".

وأضافالمصدر أن "القوة اعتقلت السائق والمتسللين وتم نقلهم إلى مقر احتجاز تمهيداًللتحقيق معهم ومعرفة كيفية دخولهم إلى العراق".