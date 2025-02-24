"اشتباك إداري" في مطار النجف بين وفد أمريكي وأمن عراقي

2025-02-24 23:55:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة النجف، يوم الاثنين، بأنّ السلطات الأمنية منعت وفدًا أمريكيًا حاول الدخول إلى المحافظة عبر مطارها الدولي "بالقوة".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز أنّ ثماني عجلات سوداء مظللة اقتحمت المطار، وترجل منها عدد من العناصر المسلحة الأمريكية الخاصة، وهم يحملون أسلحة ويرتدون سترات واقية من الرصاص، قاموا بعمليات تفتيش داخل أروقة المطار مستخدمين كاميرا خاصة، دون الرجوع إلى الجهات الأمنية المختصة داخل المطار أو خارجه.

وأضاف المصدر أنّ طائرتين مروحيتين من نوع "بلاك هوك" هبطتا في المطار، وكانتا تحملان مسؤولًا أمريكيًا في سفارة واشنطن ببغداد، بالإضافة إلى عدد من الجنود المسلحين، وكانت الغاية زيارة المحافظة من دون الكشف عن هوية المسؤول.

وبيّن أنّ القوة التي وصلت على متن الطائرتين حاولت الدخول إلى المطار، غير أنّ أحد موظفي جمارك أمن المطار وعددًا من عناصر الأخرين اعترضوا طريقهم، وطلبوا منهم تسليم أسلحتهم وإبراز ترخيص الزيارة للجانب العراقي، وبعد رفض ذلك، أُجبرت القوة الأمريكية على العودة إلى الطائرتين والمغادرة.