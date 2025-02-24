بعد مطاردة مثيرة واشتباك مسلح.. شرطة البصرة تطيح بعصابة "خطيرة" (فيديو)

2025-02-24 23:55:13 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت قيادة شرطة البصرة، مساء اليوم الاثنين، عن الإطاحة بإحدى "أخطر"العصابات المطلوبة لعدة جهات أمنية لقيامها بعمليات تسليب وسطو مسلح، في عدد منالمحافظات.

وقالتالقيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العملية جاءت بعد متابعة حثيثة منالرصد والتحري، نفذها قسم مكافحة الإجرام، الذين بذلوا جهوداً استخبارية مكثفةلتحديد أماكن تواجد أفراد العصابة وتحركاتهم، وتم وضع خطة أمنية مُحكمةلمحاصرتهما والإيقاع بهما".

وتابعتأن "المجرمين حاولوا الإفلات عبر مواجهة مسلحة مع القوة، إلا أن فرقمكافحة الإجرام وفوج سوات تمكنوا من السيطرة على الموقف وشل حركة أفراد العصابة،ما أسفر عن اعتقالهما دون خسائر في صفوف القوات الأمنية".