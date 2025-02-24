بعد مطاردة مثيرة واشتباك مسلح.. شرطة البصرة تطيح بعصابة "خطيرة" (فيديو)
2025-02-24 23:55:13 - المصدر: شفق نيوز
شفقنيوز/ أعلنت قيادة شرطة البصرة، مساء اليوم الاثنين، عن الإطاحة بإحدى "أخطر"العصابات المطلوبة لعدة جهات أمنية لقيامها بعمليات تسليب وسطو مسلح، في عدد منالمحافظات.
وقالتالقيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العملية جاءت بعد متابعة حثيثة منالرصد والتحري، نفذها قسم مكافحة الإجرام، الذين بذلوا جهوداً استخبارية مكثفةلتحديد أماكن تواجد أفراد العصابة وتحركاتهم، وتم وضع خطة أمنية مُحكمةلمحاصرتهما والإيقاع بهما".
وتابعتأن "المجرمين حاولوا الإفلات عبر مواجهة مسلحة مع القوة، إلا أن فرقمكافحة الإجرام وفوج سوات تمكنوا من السيطرة على الموقف وشل حركة أفراد العصابة،ما أسفر عن اعتقالهما دون خسائر في صفوف القوات الأمنية".