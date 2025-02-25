2025-02-25 00:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه وزير التربية ابراهيم الجبوري، باتخاذ إجراءات قانونيّة صارمة بحق طلبة صوروا مقاطع تحاول التقليل من هيبة المعلم.وقال المُتحدّث الرسمي لوزارة التربية كريم السيّد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بناءً على ما مُتداول من مقاطع فيديو انتشرت مؤخراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تُظهر بأسف قيام بعض الطلبة بتصوير مقاطع قصيرة تُحاول التقليل من هيبة المعلم وشخصيّة التربوي بشكل عام، داخل الصف أو خارجه، بما يتنافى والقيم التربويّة وصورة المُعلّم ودوره الأبوي في بناء الجيل والمُستقبل".وأضاف، أن "وزير التربية وجّه جهاز الإشراف التربوي والمديريات العامة للتربية بإتخاذ الإجراءات القانونيّة الصارمة، وفقاً لمجالس تحقيقيّة، بحق الطلبة الذين يَثبت قيامهم بهذه السلوكيّات الخارجة عن سياقات المؤسسة والتعامل بوقار واحترام مع المعلم بما يوازي هيبة المؤسسة التربوية ومكانتها في بناء وتقويم الإنسان".