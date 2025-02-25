قطر والعراق يكملان عقد نصف نهائي كأس الخليج لقدامى اللاعبين لكرة القدم 2025

2025-02-25 00:00:05 - المصدر: كونا

الكويت - 24 - 2 (كونا) -- تأهل منتخب قطر لكرة القدم اليوم الإثنين إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج لقدامي اللاعبين في نسختها الأولى (2025) بتعادله مع نظيره الكويت مستضيف البطولة (0 - 0) في حين تأهل منتخب العراق إلى الدور نفسه بتغلبه على نظيره السعودي (1 - 0).

وضمن منافسات المجموعة الأولى تمكن منتخب قطر من التأهل إلى الدور نصف النهائي رفقة منتخب عمان رغم تعادل (0-0) مع منتخب الكويت إذ حسم بطاقة التأهل بفارق الأهداف بعد تساوي المنتخبين بعدد النقاط (3 نقاط لكل منهما) وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد جابر المبارك الصباح بنادي الصليبيخات.

وفي المجموعة الثانية تمكن منتخب العراق من الفوز بهدف دون رد على نظيره المنتخب السعودي عبر لاعبه مصطفى كريم من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة الـ34 ليؤكد صدارته ترتيب المجموعة وتأهله إلى الدور نصف نهائي رفقة منتخب البحرين.

واكتملت مواجهات نصف النهائي البطولة إذ يلتقي منتخب العراق مع نظيره القطري ويواجه منتخب البحرين نظيره العماني غدا الثلاثاء على الملعب نفسه. (النهاية) ح م ش / م ص ع