2025-02-25 00:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

يواجه منتخب العراقي لقدامى اللاعبين، غداً الثلاثاء، (25 شباط 2025)، نظيره القطري في نصف نهائي بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين في نسختها الأولى المقامة في الكويت.

وتأهل العراق الى هذا الدور بعد تصدره لمجموعته الثانية (7 نقاط) بعد فوزه مساء اليوم الإثنين، على السعودية بهدف دون رد.

وسيلتقي منتخبا العراق وقطر غداً الثلاثاء بتمام الساعة السادسة والنصف مساءً بعد مواجهة عُمان والبحرين في نصف النهائي.

وبحسب نظام البطولة، تُلعب كل مباراة لمدة 40 دقيقة، مقسمة على شوطين بواقع 20 دقيقة لكل شوط، حيث من المقرر إقامة مباراتي نصف النهائي غداً الثلاثاء، على أن تُختتم البطولة بالمباراة النهائية الأربعاء المقبل.



