الإطاحة بأخطر عصابة متورطة في عمليات تسليب الصيرفات في البصرة

2025-02-25 00:40:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، (24 شباط 2025)، عن الإطاحة بأخطر عصابة متورطة في عمليات تسليب مسلحة تستهدف أصحاب الصيرفات في محافظة البصرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري الموسوي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وفي عملية أمنية معقدة وحاسمة، تمكنت قيادة شرطة محافظة البصرة من الإطاحة بأحد أخطر العصابات المطلوبين لعدة جهات أمنية، متورطين في عمليات تسليب مسلحة، ضمن عصابة إجرامية محترفة كانت تستهدف اصحاب الصيرفات، في البصرة واكثر من محافظة، مستخدمة أساليب متطورة في التنقل والتخفي عبر هويات مزورة".

وأوضح ان "هذه العملية جاءت بعد متابعة حثيثة من الرصد والتحري، نفذها منتسبو قسم مكافحة الإجرام في البصرة، الذين بذلوا جهوداً استخبارية مكثفة لتحديد أماكن تواجد أفراد العصابة وتحركاتهما".

وأشار الموسوي الى، انه "وبإشراف مباشر من قائد شرطة البصرة، تم وضع خطة أمنية مُحكمة لمحاصرة المتهمين والإيقاع بهما".

وتابع انه "أثناء تنفيذ العملية، حاول المجرمان الإفلات عبر مواجهة مسلحة مع القوة، إلا أن الاحترافية العالية لفرق مكافحة الإجرام وفوج سوات مكنتهم من السيطرة على الموقف وشل حركة أفراد العصابة، ما أسفر عن اعتقالهما دون خسائر في صفوف القوات الأمنية".



