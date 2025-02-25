2025-02-25 01:00:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انضمت الديوانية لركب المحافظات التي أعلنت عطلة رسمية للمدارس بسبب موجة البرد القارس التي يتعرض لها العراق.

وأعلنت بدورها محافظة ميسان بأن يكون بدء الدوام الرسمي في المدارس الابتدائية والثانوية ورياض الأطفال، الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 25 شباط 2025، ولغاية يوم الخميس 27 شباط 2025.

وسبق أن أعلنت كل من النجف صلاح الدين ونينوى وديالى وبابل والمثنى وإقليم كوردستان تعطيل دوام المدارس والكليات وتقليصه للموظفين، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويتعرض العراق الاسبوع الجاري لموجة الأشد برداً تشمل جميع أنحاء البلاد التي ستشهد حالة "انجماد أرضي" يتوقع أن تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.