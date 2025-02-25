الطبيب أبو رغيف: المستشفى العراقي سيقام في غزة وأجرينا أكثر من ألف عملية جراحية

2025-02-25 01:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واعكشف الطبيب العراقي محمد طاهر ابو رغيف، عن تفاصيل المآسي الذي شاهدها خلال علاجه للمصابين في قطاع غزة، وفيما أشار إلى ان المستشفى العراقي سيقام في غزة، أكد أنه تم إجراء أكثر من ألف عملية جراحية.وقال أبو رغيف لبرنامج "واجب الصراحة"، على العراقية الاخبارية، تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "دخل إلى قطاع غزة في شهر نيسان من العام الماضي، وقضى داخل القطاع بحدود 7 اشهر"، مبينا: " انتابني شعور لا يوصف عندما دخلت الاراضي الفلسطينية".وأضاف، "امتدت مهمتي لاربعة أشهر وكنت شاهدا على المجازر والمآسي"، مؤكدا: "كنا نمارس الطبابة والعمليات في ظروف غير طبيعية واجواء قاسية".وتابع: "كنا نقاتل من اجل الحصول على مستلزماتنا الطبية لإغاثة ومعالجة المصابين، وفقدنا الكثير من الارواح ولاسيما الاطفال لفقدان ابسط المعدات الطبية"، منوها بانه "عمل مع فريقه 1100 عملية جراحية ومعالجة 200600 الف شخص ".وبشان المستشفى العراقي أشار ابو رغيف إلى ان "المستشفى العراقي سيقام في غزة وسنقوم بالواجب في العراق ايضا ".وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بإنشاء المستشفى العراقي في غزّة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل الطبيب العراقي محمد طاهر أبو رغيف (سفير الإنسانية)".وأكد، على "أهمية العمل الإنساني والأخلاقي الذي أدّاه الطبيب أبو رغيف، تجاه مأساة غزّة، وما شكله من موقف مشرف يفتخر به جميع العراقيين، ويمثل المنطلقات التي يحملها شعبنا تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة".ووجّه رئيس الوزراء، "بمنح الطبيب وحدة سكنية وسط بغداد، وجوازاً دبلوماسياً، تثميناً لما قدمه من عطاء إنساني شجاع".كما وجه "بإنشاء المستشفى العراقي في غزّة خدمةً لأبناء شعبنا الفلسطيني الصامد، وتأكيداً على موقف العراق المبدئي والإنساني".من جانبه، أعرب الطبيب أبو رغيف، عن "تقديره لاهتمام رئيس مجلس الوزراء، وكل الجهود الرسمية والشعبية الداعمة لغزة، والمواقف والخطوات السابقة".